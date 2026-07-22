Vì sao showroom HACOM thu hút đông khách hàng công nghệ?

Thương mại điện tử ngày càng phổ biến, nhưng nhiều khách hàng vẫn chọn đến showroom trước khi mua máy tính. Điều gì giúp showroom công nghệ vẫn giữ được sức hút với người dùng?

Internet giúp chọn nhanh, showroom giúp chọn đúng

Người dùng ngày nay hiếm khi bước vào showroom khi chưa tìm hiểu trước. Video đánh giá, AI, các diễn đàn công nghệ hay website bán hàng đã giúp họ hoàn thành phần lớn quá trình tìm kiếm thông tin ngay trên môi trường số.

Tuy nhiên, Internet chỉ giúp trả lời câu hỏi "nên cân nhắc những sản phẩm nào", còn quyết định cuối cùng lại thường được đưa ra sau khi trực tiếp trải nghiệm. Chất lượng màn hình, cảm giác gõ bàn phím, độ hoàn thiện hay khả năng vận hành thực tế là những yếu tố rất khó cảm nhận chỉ qua hình ảnh hoặc thông số kỹ thuật.

Chính vì vậy, showroom ngày nay không còn cạnh tranh với thương mại điện tử mà trở thành điểm cuối trong hành trình mua sắm. Đây là nơi người dùng kiểm chứng những gì đã tìm hiểu, giải đáp những băn khoăn còn lại và tự tin hơn trước khi đưa ra quyết định.

Điều giữ chân khách hàng không nằm ở kệ hàng

Sự thay đổi trong hành vi mua sắm cũng kéo theo sự thay đổi của chính các showroom công nghệ. Nếu trước đây không gian bán lẻ chủ yếu được thiết kế để trưng bày sản phẩm, thì ngày nay trọng tâm dần chuyển sang việc tạo ra trải nghiệm cho khách hàng.

Thay vì chỉ quan sát sản phẩm qua tủ kính hay bảng thông số, người dùng có thể trực tiếp sử dụng nhiều mẫu laptop, PC và thiết bị công nghệ trong cùng một không gian. Việc so sánh chất lượng hiển thị, cảm giác gõ bàn phím, hiệu năng xử lý hay độ hoàn thiện trở nên trực quan hơn nhiều so với việc chỉ theo dõi qua hình ảnh hoặc video trên Internet.

Không gian showroom cũng được tổ chức theo hướng mở để khuyến khích khách hàng trải nghiệm nhiều hơn. Bên cạnh khu trưng bày, các hệ thống bán lẻ đầu tư thêm khu vực tư vấn, trải nghiệm sản phẩm mới, khu gaming hay AI PC, giúp người dùng có cơ hội tiếp cận công nghệ trong điều kiện sử dụng gần với thực tế.

Chính những trải nghiệm này đã tạo nên giá trị mà môi trường trực tuyến khó có thể thay thế. Khi thông tin về sản phẩm ngày càng trở nên phổ biến, điều tạo nên khác biệt của showroom không còn nằm ở số lượng thiết bị trưng bày, mà ở khả năng giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm và đưa ra quyết định với sự tự tin cao hơn.

25 năm nhìn thấy giá trị của trải nghiệm

"Khách hàng ngày nay thường đã có rất nhiều thông tin trước khi đến showroom. Vai trò của tư vấn không phải là đọc lại thông số, mà là giúp họ đối chiếu thông tin đó với nhu cầu sử dụng thực tế", đại diện HACOM chia sẻ.

Trong suốt 25 năm phát triển, HACOM chứng kiến nhiều thay đổi trong cách người dùng tiếp cận công nghệ. Nếu như trước đây, showroom chủ yếu là nơi trưng bày sản phẩm và hoàn tất giao dịch, thì hiện nay không gian này được thiết kế để khách hàng có thể trải nghiệm trước khi quyết định.

Tại hệ thống showroom HACOM, các khu vực trưng bày được bố trí theo nhóm sản phẩm và nhu cầu sử dụng, giúp khách hàng dễ dàng so sánh giữa nhiều dòng laptop, PC, màn hình hay thiết bị gaming trong cùng một không gian. Những mẫu máy mới được bật sẵn để người dùng trực tiếp thao tác, từ cảm nhận bàn phím, touchpad, chất lượng hiển thị đến tốc độ phản hồi khi xử lý các tác vụ thực tế, thay vì chỉ quan sát qua bảng thông số kỹ thuật.

Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, đội ngũ tư vấn cũng được xây dựng theo hướng chuyên sâu. Thay vì giới thiệu cấu hình đơn thuần, chuyên viên sẽ tìm hiểu nhu cầu sử dụng, ngân sách và kế hoạch nâng cấp của từng khách hàng trước khi đưa ra gợi ý phù hợp. Theo HACOM, cùng một mức chi phí nhưng lựa chọn dành cho sinh viên, nhân viên văn phòng, người làm đồ họa hay game thủ có thể hoàn toàn khác nhau, vì vậy tư vấn theo nhu cầu luôn là yếu tố được ưu tiên.

Song song với hệ thống showroom, HACOM cũng kết nối website, tổng đài và các kênh tư vấn trực tuyến để khách hàng có thể bắt đầu hành trình mua sắm ở bất kỳ đâu. Thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và tình trạng hàng hóa được cập nhật đồng bộ, giúp người dùng tìm hiểu trước trên môi trường số, sau đó đến showroom trải nghiệm hoặc hoàn tất mua sắm theo phương thức phù hợp.

Như vậy, một chiếc máy tính có thể được đặt mua chỉ sau vài cú nhấp chuột, nhưng để đưa ra một quyết định đúng, người dùng vẫn cần nhiều hơn những thông số kỹ thuật hay các gợi ý từ AI. Công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi cách con người tìm kiếm và mua sắm, nhưng những quyết định có giá trị vẫn luôn bắt đầu từ sự thấu hiểu nhu cầu của chính mình. Sau 25 năm đồng hành cùng thị trường, HACOM tin rằng đó cũng sẽ là điều làm nên sức sống của các showroom công nghệ trong tương lai.

Về HACOM

Thành lập từ năm 2001, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM là đơn vị phân phối và bán lẻ thiết bị công nghệ tại Việt Nam với hệ thống 22 showroom trên toàn quốc. HACOM cung cấp laptop, PC, linh kiện máy tính, thiết bị gaming, màn hình và các giải pháp CNTT cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục.

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