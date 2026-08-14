Vì sao nhiều người trộn hành tây với baking soda rồi đặt trong bếp?

Một hỗn hợp từ hai nguyên liệu quen thuộc đang được đặt ở những góc kín trong bếp. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của mẹo này vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Hành tây và baking soda (Ảnh: Serious Eats).

Hành tây trộn với baking soda đang được một số gia đình sử dụng như loại mồi tự chế, thường đặt gần bồn rửa, thùng rác hoặc các góc bếp. Những vị trí này cũng là nơi ruồi, kiến và gián dễ xuất hiện khi không gian trở nên yên tĩnh.

Theo Times of India, ý tưởng trên không hoàn toàn xuất phát từ lời truyền miệng. Nó dựa vào cách côn trùng tìm kiếm thức ăn thông qua mùi, độ ẩm và những tín hiệu hóa học trong môi trường. Dù vậy, bằng chứng về khả năng tiêu diệt côn trùng của hỗn hợp vẫn còn hạn chế.

Vì sao hành tây có thể thu hút côn trùng?

Hành tây (Ảnh: Gardening Know How).

Khi bị cắt, hành tây giải phóng mùi mạnh từ các hợp chất chứa lưu huỳnh. Mùi này nhanh chóng lan ra không khí và có thể giống với tín hiệu thức ăn đối với một số loài côn trùng, đặc biệt là những loài thường tìm đến chất hữu cơ đang phân hủy.

Nghiên cứu về hoạt tính xua đuổi của chất tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên và chiết xuất rau sống đối với ruồi giấm cho thấy côn trùng sử dụng khứu giác để xác định nguồn thức ăn.

Vì vậy, hành tây thái nhỏ có thể trở thành thành phần dẫn dụ trong hỗn hợp. Mùi của nó báo hiệu rằng gần đó có thức ăn, khiến ruồi, kiến hoặc gián tìm đến.

Trong mẹo này, vai trò của hành tây không phải trực tiếp tiêu diệt côn trùng mà chủ yếu là thu hút chúng tới gần phần baking soda.

Baking soda đóng vai trò gì?

Baking soda, còn gọi là natri bicarbonat, không phải chất có khả năng tự thu hút côn trùng. Nó được đưa vào hỗn hợp vì có tính kiềm.

Nếu côn trùng ăn phải baking soda cùng hành tây hoặc đường, chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và phản ứng với axit trong cơ thể chúng, từ đó tạo ra khí.

Tuy nhiên, Times of India lưu ý hiện có rất ít bằng chứng khoa học chứng minh baking soda có thể tiêu diệt côn trùng một cách ổn định. Hiệu quả cũng có thể thay đổi đáng kể tùy từng loài, mùi xung quanh, độ ẩm và điều kiện trong căn bếp.

Nói một cách đơn giản, hành tây được dùng để dẫn dụ, còn baking soda được kỳ vọng tác động sau khi côn trùng ăn hỗn hợp. Cơ chế này mới chỉ là cơ sở lý giải cho mẹo, không phải sự bảo đảm rằng côn trùng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Cách làm hỗn hợp hành tây và baking soda

Hành tây và baking soda (Ảnh: Ecoticias).

Người dùng có thể thái nhỏ một củ hành tây, cho vào chiếc bát nông rồi trộn với một đến hai thìa cà phê baking soda.

Một nhúm đường cũng có thể được thêm vào để tăng sức hấp dẫn đối với côn trùng. Sau đó, đặt bát tại nơi chúng thường xuất hiện như gần bồn rửa, thùng rác hoặc các góc khuất trong bếp.

Hỗn hợp cần được thay sau mỗi một hoặc hai ngày vì mùi hành tây sẽ yếu dần theo thời gian. Bát đựng cũng phải được đặt ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi.

Không nên xem đây là biện pháp chắc chắn

Mẹo này dựa trên phản ứng tự nhiên của côn trùng với mùi thức ăn, kết hợp với đặc tính hóa học của baking soda. Tuy nhiên, côn trùng không bị hấp dẫn bởi baking soda mà chủ yếu tìm đến mùi của hành tây hoặc đường.

Do mỗi loài phản ứng khác nhau trước mùi, độ ẩm và nguồn thức ăn, hỗn hợp có thể không tạo ra kết quả giống nhau trong mọi căn bếp. Times of India cũng nhận định mẹo này có thể không đạt hiệu quả cao.

Vì vậy, việc trộn hành tây với baking soda chỉ nên được xem như một thử nghiệm đơn giản để quan sát phản ứng của côn trùng, thay vì giải pháp đã được chứng minh có thể kiểm soát chúng triệt để.

Nguồn: Times of India