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Vì sao nhiều người dùng giấm lau chìa khóa? Đây là 5 lý do phía sau

Lam Chi
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Nhiều người có thói quen dùng giấm để xử lý những vết bẩn thường bám trên chìa khóa.

Chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô thường xuyên nằm trong tay, túi quần, túi xách hoặc được đặt trên nhiều bề mặt khác nhau. Theo thời gian, bụi, dầu mỡ và các vết bẩn có thể tích tụ, khiến chìa khóa trở nên xỉn và bẩn.

Theo Times of India, một số người dùng giấm trắng pha loãng để lau chìa khóa thay vì chỉ rửa bằng nước. Mẹo này có thể hữu ích trong một số trường hợp.

Làm mềm lớp bụi bẩn bám lâu ngày

Vì sao nhiều người dùng giấm lau chìa khóa? Đây là 5 lý do phía sau - Ảnh 1.

Dùng giấm để vệ sinh chìa khóa (Ảnh: The Economic Times).

Giấm trắng pha loãng với nước có thể giúp làm lỏng một phần lớp bụi, dầu và cặn bẩn tích tụ trên chìa khóa kim loại thông thường.

Thay vì xịt trực tiếp, mọi người nên thấm dung dịch lên khăn rồi lau nhẹ bề mặt. Cách này đặc biệt hữu ích với những chiếc chìa khóa nhà đã xuất hiện lớp bẩn xỉn sau thời gian dài sử dụng.

Sau khi lau, cần làm khô chìa khóa, tránh để hơi ẩm đọng quanh vòng khóa hoặc các khe nhỏ.

Hỗ trợ xử lý vết keo dính

Nhãn dán, băng dính hoặc tem đôi khi để lại một lớp keo khó chịu trên chìa khóa hoặc móc khóa kim loại.

Một lượng nhỏ giấm pha loãng có thể giúp làm mềm phần keo này. Người dùng chỉ cần thấm giấm lên khăn, chà nhẹ vào vị trí bị dính và chờ một lúc thay vì cố cạo mạnh.

Nếu bề mặt có lớp phủ đặc biệt, nên thử ở một vị trí nhỏ trước để tránh làm ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện.

Giảm lớp dầu do cầm nắm nhiều

Tính axit của giấm có thể hỗ trợ phá vỡ một số dạng cặn bám, trong đó có lớp dầu hình thành sau nhiều lần cầm chìa khóa bằng tay.

Vì vậy, lau bằng giấm pha loãng có thể khiến bề mặt chìa khóa sạch hơn so với chỉ dùng nước.

Tuy nhiên, Times of India lưu ý giấm không thể thay thế chất tẩy dầu chuyên dụng trong mọi trường hợp. Với lớp dầu mỡ dày, người dùng vẫn cần sản phẩm phù hợp hơn.

Có thể hỗ trợ giảm một số mùi khó chịu

Vì sao nhiều người dùng giấm lau chìa khóa? Đây là 5 lý do phía sau - Ảnh 2.

Giấm trắng hỗ trợ giảm mùi khó chịu (Ảnh: The Spruce).

Chìa khóa có thể ám mùi từ túi quần, túi xách, ngăn kéo hoặc những nơi được cất giữ.

Giấm có mùi khá mạnh nhưng có thể hỗ trợ trung hòa một số mùi thay vì chỉ dùng hương thơm khác để che lấp. Điều quan trọng là không cần ngâm chìa khóa. Một chiếc khăn chỉ hơi ẩm với dung dịch giấm pha loãng đã đủ để lau bề mặt.

Có thể dùng cho một số bề mặt cứng, nhưng phải cẩn thận

Mẹo dùng giấm không chỉ được áp dụng với chìa khóa mà còn với một số bề mặt cứng trên ô tô. Tuy nhiên, đây cũng là điểm người dùng cần thận trọng nhất.

Giấm có tính axit nên có thể làm mờ hoặc gây hư hại cho một số lớp phủ, vật liệu da, đá tự nhiên và các bề mặt nhạy cảm. Đặc biệt, không nên xịt giấm trực tiếp lên chìa khóa ô tô có mạch điện tử, nút bấm, ổ khóa hoặc các bộ phận điện để tránh hơi ẩm lọt vào bên trong.

Lưu ý khi dùng giấm để lau chìa khóa

Times of India cũng cảnh báo không bao giờ trộn giấm với thuốc tẩy hoặc sản phẩm có chứa thuốc tẩy, bởi hỗn hợp này có thể giải phóng khí clo nguy hiểm.

Nếu muốn thử mẹo này, cách an toàn hơn là pha loãng giấm trắng với nước, thấm lên khăn thay vì xịt trực tiếp, chỉ dùng trên bề mặt phù hợp và lau khô ngay sau đó.

Giấm rẻ và dễ tìm, nhưng điều đó không có nghĩa nguyên liệu này an toàn cho mọi loại chìa khóa hay mọi bề mặt.

Nguồn: Times of India

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