Vì sao nhiều gia đình cho muối và bã cà phê vào tủ lạnh? Mở cửa ra mới thấy công dụng

Mùi thức ăn thừa có thể bám dai dẳng trong tủ lạnh, thậm chí ám sang thực phẩm khác. Một gói nhỏ từ hai nguyên liệu quen thuộc có thể giúp xử lý vấn đề này.

Có những món ăn đã được lấy ra khỏi tủ lạnh từ lâu nhưng mùi vẫn còn lưu lại. Mùi từ thức ăn nặng mùi không chỉ khiến mỗi lần mở cửa tủ trở nên khó chịu mà còn có thể ám sang hoa quả, đồ uống và những thực phẩm đặt gần đó.

Ngoài baking soda, một mẹo khử mùi khác được chia sẻ là kết hợp muối với bã cà phê. Cả hai đều là nguyên liệu quen thuộc, có thể đã có sẵn trong bếp.

Cách làm gói muối và bã cà phê khử mùi tủ lạnh

Muối và cà phê giúp khử mùi tủ lạnh (Ảnh: Homes and Gardens)

Mẹo này được Anna Viktori chia sẻ trên TikTok và được Apartment Therapy giới thiệu lại. Trong phần mô tả video, cô viết: “Bạn có biết muối và cà phê có thể ngăn mùi khó chịu trong tủ lạnh không?”.

Cách thực hiện khá đơn giản:

Trải một miếng giấy bạc ra mặt phẳng.

Cho muối và bã cà phê lên giữa miếng giấy.

Gấp các mép giấy bạc lại để tạo thành một gói nhỏ.

Dùng tăm chọc nhiều lỗ trên bề mặt gói.

Đặt gói muối và bã cà phê vào trong tủ lạnh.

Những lỗ nhỏ trên giấy bạc giúp không khí đi qua, tạo điều kiện để muối và bã cà phê tiếp xúc với mùi bên trong tủ.

Nếu dùng bã cà phê đã qua sử dụng, nên để bã khô trước khi cho vào gói. Đây cũng là cách được Apartment Therapy hướng dẫn khi dùng bã cà phê để xử lý mùi tại những khu vực khác trong nhà.

Muối và bã cà phê còn được dùng riêng để xử lý mùi

Bã cà phê còn được dùng riêng để xử lý mùi (Ảnh: The Kitchn)

Không nhất thiết lúc nào cũng phải kết hợp hai nguyên liệu. Bã cà phê sau khi được phơi khô có thể cho vào một chiếc hộp có đục lỗ trên nắp, sau đó đặt tại khu vực xuất hiện mùi khó chịu.

Muối cũng được sử dụng trong nhiều mẹo xử lý mùi trong gia đình. Muối kết hợp với một miếng chanh được dùng để khử mùi bám trên tay hoặc những bề mặt có nhiều lỗ nhỏ như thớt gỗ.

Với mùi cá hoặc một số mùi khó chịu khác trong nhà, Apartment Therapy còn gợi ý sử dụng giấm như một chất làm sạch đa năng.

Gói muối và bã cà phê không thay thế việc vệ sinh tủ lạnh

Mẹo trên phù hợp để xử lý mùi còn sót lại sau khi thức ăn đã được lấy ra. Nếu trong tủ vẫn có thực phẩm hỏng, đồ ăn bị đổ hoặc hộp đựng chưa được làm sạch, chỉ đặt thêm muối và bã cà phê sẽ không giải quyết được nguyên nhân gây mùi.

Trước hết, nên kiểm tra và loại bỏ thực phẩm đã hỏng, sau đó lau sạch những vị trí có thức ăn rơi vãi. Gói muối và bã cà phê được dùng như bước hỗ trợ cuối cùng để giảm mùi còn bám lại trong không gian kín của tủ lạnh.

Chỉ với một miếng giấy bạc, một ít muối và bã cà phê, gia đình có thể tận dụng những thứ sẵn có trong bếp để thử xử lý mùi khó chịu, thay vì vội mua thêm sản phẩm khử mùi. Nhờ đó, tủ lạnh bớt mùi khó chịu, thực phẩm trong tủ giảm nguy cơ bị ám mùi lẫn nhau.

Nguồn: Apartment Therapy