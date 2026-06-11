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Vì sao người xưa thường trồng cây lựu trong sân nhà?

Đinh Anh
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Trong sân nhà của nhiều gia đình xưa, cây lựu gần như là một sự hiện diện quen thuộc. Điều gì khiến loài cây này được ưu ái đến vậy?

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, cây lựu là hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở góc sân, trước hiên nhà hay cạnh cổng ra vào. Mỗi độ hè về, những bông hoa lựu đỏ rực nổi bật giữa màu xanh của lá, báo hiệu mùa quả chín đang đến gần.

Không phải ngẫu nhiên mà người xưa lại dành sự ưu ái đặc biệt cho loài cây này. Từ quan niệm dân gian, phong thủy cho đến giá trị sức khỏe, cây lựu từ lâu đã trở thành một trong những loại cây được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong khuôn viên nhà ở.

Biểu tượng của sự đông con nhiều cháu

Trong văn hóa phương Đông, quả lựu được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở.

Khi chín, một quả lựu chứa hàng trăm hạt mọng nước xếp ken đặc bên trong. Hình ảnh này khiến người xưa liên tưởng đến sự đông đúc, sum vầy của con cháu trong gia đình. Vì vậy, cây lựu thường được trồng trước nhà với mong muốn gia đình hưng vượng, con đàn cháu đống và các thế hệ luôn quây quần bên nhau.

Trong nhiều bức tranh dân gian hay đồ trang trí truyền thống, quả lựu cũng thường xuất hiện như một biểu tượng của phúc lộc và sự tiếp nối của dòng tộc.

Quan niệm phong thủy mang lại may mắn

Bên cạnh ý nghĩa về con cháu, cây lựu còn được xem là loài cây mang đến cát khí.

Hoa lựu có màu đỏ rực – gam màu tượng trưng cho may mắn, tài lộc và năng lượng tích cực trong quan niệm Á Đông. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng việc trồng cây lựu trước sân có thể giúp thu hút vận may, mang đến sự thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Một số quan niệm dân gian còn cho rằng cây lựu có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ sự bình yên cho gia đình. Vì thế, cây lựu thường được trồng gần cổng hoặc trước hiên nhà như một cách gửi gắm mong ước về cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Loài cây vừa đẹp vừa dễ chăm sóc

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, cây lựu còn được yêu thích bởi giá trị thẩm mỹ.

Vào mùa nở hoa, những chùm hoa đỏ cam rực rỡ tạo điểm nhấn nổi bật cho khu vườn. Khi kết trái, những quả lựu căng mọng treo lủng lẳng trên cành cũng góp phần làm cho không gian sống thêm sinh động.

Đây là loại cây có khả năng thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, chịu hạn khá tốt, ít sâu bệnh và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Chính vì vậy, cây lựu phù hợp với cả những khu vườn rộng ở nông thôn lẫn sân nhà có diện tích khiêm tốn ở đô thị.

Quả lựu được xem là “kho dinh dưỡng” tự nhiên

Ngoài những ý nghĩa trên, lựu còn là loại thực phẩm bổ dưỡng. Một quả lựu trung bình chứa 4,7g protein, 3,3g chất béo, 11,3g chất xơ, magie, folate, phốt pho, kali. Nhờ sở hữu nhiều dưỡng chất, loại quả này có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, bảo vệ tim mạch mạch. Đặc biệt lựu rất giàu chất oxy hóa nên giúp bảo vệ da khỏi các tổn thương do gốc tự do, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và thậm chí giảm tổn thương oxy hóa cho da.

Ăn lựu hàng ngày còn có thể cải thiện chức năng não và tăng cường trí nhớ. Quả lựu chứa các chất chống oxy hóa gọi là ellagitannin, giúp giảm viêm trong cơ thể.

Lựu rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, hạt của nó hoạt động như prebiotic, vì vậy, ăn lựu có thể giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), lựu là một trong những phương pháp tự nhiên có thể giúp con người phòng ngừa hoặc kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt.

Các hợp chất trong quả lựu có thể giúp chống lại các vi sinh vật có hại. Lựu có thể bảo vệ sức khỏe răng miệng bằng cách giảm sự phát triển của vi khuẩn gây hôi miệng và sâu răng.

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