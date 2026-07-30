Không ít người nước ngoài thấy thiết kế này không tối ưu. Nhưng với người Hàn, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Đũa là dụng cụ ăn uống quen thuộc tại nhiều quốc gia châu Á, nhưng Hàn Quốc lại là ngoại lệ thú vị khi sử dụng đũa kim loại. Trong khi người Nhật và người Trung Quốc chuộng đũa gỗ hay tre, người Hàn lại gắn bó với những đôi đũa bằng thép không gỉ.

Nhiều du khách nước ngoài khi đến đây thường phàn nàn rằng loại đũa này vừa nhỏ, vừa nặng, trơn trượt và rất khó gắp thức ăn. Vậy tại sao người dân xứ sở kim chi lại lựa chọn một dụng cụ ăn uống có vẻ thách thức đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, văn hóa và tính thực tế.

Nguồn gốc từ hoàng gia thời xưa

Theo nhiều ghi chép lịch sử, việc sử dụng đũa kim loại bắt nguồn từ thời vương quốc Bách Tế. Hoàng gia thời bấy giờ bắt đầu sử dụng đũa làm bằng bạc nguyên chất. Mục đích chính không phải để thể hiện sự sang trọng mà là một biện pháp bảo vệ tính mạng.

Người xưa tin rằng bạc sẽ đổi màu nếu tiếp xúc với các loại độc dược. Nhờ đặc tính này, các thành viên hoàng tộc có thể phát hiện thức ăn bị tẩm độc trước khi dùng bữa.

Thấy được sự quyền quý của đũa bạc, giới quý tộc cũng nhanh chóng học theo. Tuy nhiên, dân thường không đủ điều kiện tài chính để mua bạc. Thay vào đó, họ chuyển sang sử dụng đũa làm từ đồng, sắt hoặc thép để mô phỏng lại phong cách ăn uống của tầng lớp thượng lưu. Ngày nay, thép không gỉ là vật liệu phổ biến nhất.

Thiết kế dẹt để chống lăn

Một trong những phàn nàn phổ biến nhất về đũa Hàn Quốc là hình dáng dẹt của chúng. Thiết kế này không phải là sự ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt truyền thống.

Trong quá khứ, người Hàn Quốc thường không ngồi ăn trên bàn cố định lớn. Bữa ăn được bày trên những chiếc bàn nhỏ, thấp và người phụ nữ trong gia đình sẽ bưng từ bếp lên phòng cho các thành viên.

Những chiếc đũa tròn bằng gỗ rất dễ lăn và rơi xuống đất trong quá trình bưng bê di chuyển. Do đó, người Hàn đã thiết kế đũa kim loại có hình dáng dẹt để chúng nằm yên trên mặt bàn.

Dù hơi khó cầm với những người mới sử dụng, nhưng khi đã quen, thiết kế này giúp người dùng kiểm soát lực gắp rất tốt. Chúng đặc biệt hữu ích khi cần xé nhỏ các loại thức ăn như bánh xèo hay kim chi.

Đảm bảo vệ sinh tối đa

Yếu tố vệ sinh là lý do quan trọng nhất giúp đũa kim loại tồn tại và phổ biến. Đũa gỗ hoặc tre rất dễ thấm nước, dầu mỡ và để lại mùi nếu không được phơi khô đúng cách. Điều này dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Ngược lại, đũa kim loại rất dễ làm sạch và có thể luộc trong nước sôi để tiệt trùng mà không lo bị biến dạng. Nhiều nhà hàng tại Hàn Quốc hiện nay vẫn duy trì thói quen đặt đũa trong các máy khử trùng bằng tia cực tím để đảm bảo an toàn.

Phù hợp với văn hóa ẩm thực

Ẩm thực Hàn Quốc có rất nhiều món ăn đậm màu và đậm mùi như kim chi, các loại tương ớt hay món hầm. Nếu dùng đũa gỗ, đũa sẽ nhanh chóng bị ố màu đỏ và bám mùi hôi. Đũa kim loại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Ngoài ra, thói quen ăn thịt nướng của người Hàn cũng rất phù hợp với đũa kim loại. Khi lật thịt trên vỉ nướng nóng rực, đũa kim loại sẽ không bị cháy xém hay bắt lửa như đũa gỗ.

Chiếc đũa kim loại tuy nhỏ bé và đôi khi gây khó khăn cho người nước ngoài, nhưng lại chứa đựng cả một bề dày lịch sử và sự tinh tế trong văn hóa sinh hoạt của người Hàn Quốc.