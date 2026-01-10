Vì sao người Địa Trung Hải uống bia nhưng vẫn sống thọ?

Nhắc đến tuổi thọ cao và tỷ lệ bệnh tim mạch thấp, người ta thường nghĩ ngay đến các quốc gia Địa Trung Hải như Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha. Điều thú vị là trong chế độ sinh hoạt của họ, bia không hề “vắng mặt”. Trái lại, bia vẫn xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày, nhưng tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây vẫn thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Vậy điều gì đứng sau nghịch lý tưởng chừng khó hiểu này?

Không phải uống nhiều, mà là uống điều độ

Theo Healthline, điểm cốt lõi của chế độ ăn Địa Trung Hải không nằm ở việc có hay không đồ uống có cồn, mà nằm ở liều lượng và bối cảnh sử dụng . Người Địa Trung Hải hiếm khi uống bia để say. Bia thường được dùng cùng bữa ăn, với lượng nhỏ, nhâm nhi chậm rãi thay vì uống dồn dập.

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, uống bia hoặc rượu với mức độ nhẹ đến vừa phải có thể liên quan đến nguy cơ thấp hơn của bệnh tim mạch. Một tổng quan đăng trên tạp chí Nutrients cho biết, tiêu thụ bia điều độ có thể giúp cải thiện cholesterol HDL (cholesterol “tốt”) và giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Theo Mayo Clinic và Harvard T.H. Chan School of Public Health, bí quyết sống thọ của người Địa Trung Hải nằm ở tổng hòa lối sống , trong đó bia chỉ là yếu tố phụ. Chế độ ăn truyền thống của họ giàu rau xanh, trái cây, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu, cá và hải sản, đồng thời rất ít thịt đỏ và thực phẩm siêu chế biến.

Bia khi xuất hiện thường đi kèm bữa ăn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp làm chậm hấp thu cồn và giảm tác động bất lợi lên gan, tim mạch. Điều này khác hoàn toàn với thói quen uống bia lúc đói hoặc uống nhiều trong thời gian ngắn, vốn phổ biến ở nhiều nơi khác.

Vai trò của polyphenol và men bia

Theo WebMD, bia, đặc biệt là bia làm từ lúa mạch và hoa bia, chứa một lượng nhỏ polyphenol. Đây là nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng giảm stress oxy hóa và viêm mạn tính, hai yếu tố liên quan chặt chẽ đến lão hóa và bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Ramon Estruch, chuyên gia tim mạch tại Đại học Barcelona, từng nhận định trên The American Journal of Clinical Nutrition rằng, đồ uống lên men dùng điều độ trong chế độ ăn Địa Trung Hải có thể mang lại lợi ích tim mạch nhất định, nhưng chỉ khi không tách rời khỏi chế độ ăn lành mạnh và vận động đều đặn .

Một yếu tố quan trọng khác là nhịp sống . Người Địa Trung Hải có xu hướng ăn uống chậm, giao tiếp xã hội nhiều, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ mỗi ngày. Theo World Health Organization, các yếu tố này giúp giảm stress kéo dài, vốn là “kẻ thù thầm lặng” của tuổi thọ.

Bác sĩ Frank Hu, chuyên gia dinh dưỡng tại Harvard, nhấn mạnh rằng: “Không có loại đồ uống hay thực phẩm nào tự nó mang lại tuổi thọ. Lợi ích chỉ xuất hiện khi chúng nằm trong một mô hình sống lành mạnh và bền vững”.

Bài học rút ra

Người Địa Trung Hải không sống thọ vì uống bia, mà vì họ biết uống như thế nào, uống bao nhiêu và sống ra sao . Bia chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong một hệ sinh thái sức khỏe gồm ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, kiểm soát stress và gắn kết xã hội.

Vì thế, khi nhìn vào tuổi thọ của họ, điều đáng học hỏi không phải là “uống bia”, mà là văn hóa điều độ và lối sống tổng thể, thứ mà khoa học dinh dưỡng hiện đại vẫn luôn nhấn mạnh.

(Tổng hợp)