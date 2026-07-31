Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm tường kiểu này?

Sự thay đổi này được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố, từ nhu cầu sử dụng thực tế đến xu hướng thiết kế không gian sống.

Trong nhiều thiết kế nội thất hiện đại, đặc biệt ở các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, bức tường tivi không còn được đầu tư cầu kỳ như trước. Thay vào đó, không ít gia chủ lựa chọn giữ mảng tường đơn giản hoặc kết hợp với các giải pháp lưu trữ để tối ưu công năng.

Tivi không còn là "trung tâm" của nhiều gia đình

Nếu trước đây phòng khách thường được bố trí xoay quanh chiếc tivi thì hiện nay, thói quen giải trí của nhiều gia đình đã có sự thay đổi.

Sự phổ biến của điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, nền tảng xem trực tuyến hay máy chiếu khiến việc xem nội dung không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tivi đặt cố định trong phòng khách. Một số gia đình thậm chí lựa chọn tivi di động hoặc máy chiếu thay cho cách bố trí truyền thống.

Khi vai trò của tivi thay đổi, nhiều người cho rằng không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều cho phần tường phía sau thiết bị.

Ưu tiên công năng hơn yếu tố trang trí

Các kiểu tường tivi ốp đá, phào chỉ, lam gỗ hay trang trí nhiều lớp từng là lựa chọn phổ biến trong thiết kế nội thất. Tuy nhiên, với nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt là những căn hộ có diện tích hạn chế, công năng sử dụng được đặt lên hàng đầu.

Thay vì dành diện tích và chi phí cho những chi tiết mang tính trang trí, nhiều người lựa chọn tăng không gian lưu trữ hoặc tạo cảm giác thông thoáng cho căn phòng.

Cân nhắc hiệu quả so với chi phí

Chi phí hoàn thiện một bức tường tivi với nhiều vật liệu và chi tiết trang trí có thể khá cao. Vì vậy, một số gia chủ lựa chọn phân bổ ngân sách sang những hạng mục được sử dụng thường xuyên hơn như hệ tủ, sofa, thiết bị gia dụng hoặc hệ thống chiếu sáng.

Đây được xem là một trong những lý do khiến thiết kế tường tivi tối giản xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ mới.

Phòng khách ngày càng đa chức năng

Không gian phòng khách hiện nay không chỉ phục vụ nhu cầu tiếp khách như trước. Với nhiều gia đình, đây còn là nơi làm việc, đọc sách, vui chơi cùng trẻ nhỏ hoặc sinh hoạt chung.

Khi một căn phòng đảm nhận nhiều chức năng, việc thiết kế riêng một mảng tường chỉ dành cho tivi có thể không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi gia đình.

Những cách thay thế đang được nhiều gia chủ lựa chọn

Bố trí không gian trung tính, đơn giản

Một trong những giải pháp phổ biến là giữ nguyên mảng tường phẳng với tông màu trung tính, sau đó kết hợp kệ thấp hoặc giá treo đơn giản. Cách bố trí này giúp không gian có cảm giác rộng và sáng hơn, đồng thời dễ thay đổi nội thất khi cần.

Kết hợp hệ tủ lưu trữ

Bên cạnh đó, nhiều gia đình tận dụng khu vực đặt tivi để kết hợp hệ tủ lưu trữ. Thay vì chỉ đóng vai trò trang trí, bức tường được tích hợp thêm ngăn kéo, tủ kín hoặc kệ mở nhằm cất giữ sách, đồ dùng sinh hoạt, thiết bị điện tử và các vật dụng khác. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những căn hộ có diện tích khiêm tốn, nơi nhu cầu lưu trữ luôn được ưu tiên.

Ưu tiên phù hợp nhu cầu của gia đình

Ngoài ra, cũng có những gia chủ lựa chọn thiết kế không gian dựa trên thói quen sinh hoạt của gia đình thay vì theo một khuôn mẫu cố định. Có nhà dành phần lớn diện tích phòng khách làm góc đọc sách, khu vui chơi cho trẻ hoặc nơi tập luyện tại nhà. Một số khác thay đổi bố cục để mở rộng không gian sinh hoạt chung hoặc kết hợp góc làm việc.

Nhìn chung, việc không còn đầu tư vào tường tivi cầu kỳ không phải là xu hướng áp dụng cho mọi gia đình. Đây chủ yếu là lựa chọn của một bộ phận người dùng muốn tối ưu diện tích, chi phí và công năng theo nhu cầu sử dụng thực tế. Tùy diện tích nhà ở, phong cách thiết kế cũng như thói quen sinh hoạt, mỗi gia đình sẽ có cách bố trí phù hợp với không gian sống của mình.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet, Pinterest)