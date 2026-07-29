Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng cửa gỗ tự nhiên? 2 vật liệu đang dần trở thành xu hướng mới

Cửa gỗ tự nhiên từng là lựa chọn gần như mặc định của nhiều ngôi nhà. Tuy nhiên, khi chi phí tăng cao và nhu cầu sử dụng thay đổi, không ít gia đình, đặc biệt là người trẻ xây nhà, đã chuyển sang những vật liệu khác thực dụng hơn.

Trong nhiều năm, cửa gỗ tự nhiên luôn được xem là biểu tượng của một ngôi nhà bền chắc và sang trọng. Từ cửa chính, cửa phòng ngủ đến cửa ban công, nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư những bộ cửa làm từ lim, căm xe, gõ đỏ, sồi hay óc chó với kỳ vọng sử dụng hàng chục năm. Đến nay, cửa gỗ tự nhiên vẫn giữ được giá trị riêng và chưa hề "lỗi thời". Tuy nhiên, trên thực tế, ở nhiều công trình nhà phố, chung cư và biệt thự xây mới, tỷ lệ sử dụng cửa gỗ tự nhiên nguyên khối đã giảm đáng kể. Thay vào đó, người trẻ có xu hướng cân nhắc nhiều hơn đến yếu tố chi phí, khả năng chống ẩm, tính ổn định và chi phí bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng.

Vì sao cửa gỗ tự nhiên dần không còn là lựa chọn mặc định?

Điểm mạnh lớn nhất của cửa gỗ tự nhiên là vẻ đẹp của vân gỗ thật, cảm giác chắc chắn và giá trị thẩm mỹ theo thời gian. Nếu được lựa chọn đúng loại gỗ, xử lý sấy và gia công đạt tiêu chuẩn, cửa có thể sử dụng rất lâu. Tuy nhiên, đi cùng những ưu điểm đó là không ít hạn chế.

Trước hết là chi phí. Giá gỗ tự nhiên những năm gần đây liên tục tăng, đặc biệt với các nhóm gỗ cứng hoặc gỗ nhập khẩu. Khi cộng thêm chi phí gia công, phụ kiện và lắp đặt, một bộ cửa gỗ tự nhiên thường cao hơn đáng kể so với nhiều vật liệu khác.

Bên cạnh đó là vấn đề co ngót, cong vênh hoặc nứt nẻ nếu gỗ không được sấy đạt độ ẩm tiêu chuẩn hoặc phải làm việc trong môi trường thay đổi nhiệt độ, độ ẩm liên tục. Thực tế, nhiều trường hợp cửa bị xệ, khó đóng mở không xuất phát từ bản thân gỗ tự nhiên mà do chất lượng phôi gỗ, quy trình xử lý hoặc kỹ thuật thi công chưa bảo đảm. Ngoài ra, cửa gỗ tự nhiên cũng cần được bảo dưỡng định kỳ để duy trì lớp sơn, chống bạc màu hoặc hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm và côn trùng đối với một số loại gỗ. Chính vì vậy, thay vì mặc định "cửa chính phải là gỗ tự nhiên", nhiều gia chủ trẻ hiện nay lựa chọn vật liệu dựa trên nhu cầu sử dụng của từng khu vực trong nhà.

1. Cửa nhôm hệ cao cấp: Nhẹ hơn, ổn định hơn và ngày càng đẹp

Một trong những lựa chọn phổ biến nhất hiện nay là cửa nhôm hệ kết hợp kính. Khác với hình ảnh cửa nhôm mỏng, đơn giản trước đây, các hệ nhôm cao cấp hiện nay sử dụng profile có kết cấu nhiều khoang, kết hợp kính cường lực hoặc kính hộp, mang lại độ cứng vững cao và khả năng vận hành ổn định.

Ưu điểm lớn của cửa nhôm là không cong vênh, không co ngót do thay đổi thời tiết, không bị mối mọt và ít phải bảo trì. Với những vị trí thường xuyên tiếp xúc nắng mưa như cửa ban công, cửa sân sau hay cửa thông ra sân vườn, đây là lợi thế rất rõ rệt. Về thẩm mỹ, nhôm hiện đại cũng không còn đơn điệu. Nhiều dòng sản phẩm được hoàn thiện với bề mặt sơn tĩnh điện hoặc phủ màu vân gỗ, phù hợp cả phong cách tối giản lẫn nhà ở theo xu hướng hiện đại. Đây cũng là lý do cửa nhôm đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình nhà phố và biệt thự mới.

2. Cửa gỗ nhựa composite: Cân bằng giữa thẩm mỹ và tính thực dụng

Một vật liệu khác được sử dụng ngày càng phổ biến là cửa gỗ nhựa composite. Đây là loại cửa được sản xuất từ bột gỗ kết hợp với hạt nhựa và các phụ gia chuyên dụng, sau đó ép thành tấm dưới áp lực cao. Nhờ cấu tạo này, vật liệu có khả năng chống ẩm tốt hơn gỗ tự nhiên và hạn chế hiện tượng cong vênh trong điều kiện sử dụng thông thường.

Cửa composite còn có ưu điểm là không bị mối mọt, trọng lượng vừa phải, khả năng cách âm tương đối tốt và mẫu mã đa dạng. Bề mặt thường được phủ film hoặc sơn hoàn thiện với nhiều màu sắc, trong đó có các mẫu vân gỗ khá giống gỗ thật.

Chính vì vậy, loại cửa này hiện được nhiều gia đình lựa chọn cho cửa phòng ngủ, cửa phòng làm việc hoặc cửa nhà vệ sinh - những vị trí cần sự ổn định, ít bảo trì và tối ưu chi phí. Tuy vậy, cửa composite cũng không phải lựa chọn thay thế hoàn toàn cửa gỗ tự nhiên. Với cửa chính của những ngôi nhà theo phong cách truyền thống hoặc những công trình đề cao giá trị vật liệu tự nhiên, cửa gỗ vẫn có lợi thế riêng về cảm giác sang trọng và giá trị thẩm mỹ.

Xu hướng không phải là "bỏ gỗ", mà là chọn đúng vật liệu cho từng vị trí

Theo nhiều kiến trúc sư và đơn vị thiết kế nhà ở, xu hướng hiện nay không phải là loại bỏ hoàn toàn cửa gỗ tự nhiên mà là sử dụng vật liệu phù hợp với công năng. Nhiều ngôi nhà vẫn dùng cửa gỗ tự nhiên cho cửa chính để tạo điểm nhấn, trong khi các cửa còn lại được thay bằng nhôm hệ hoặc composite nhằm giảm chi phí, tăng độ ổn định và hạn chế công bảo trì.

Có thể thấy, tư duy xây nhà của nhiều gia chủ trẻ đang dần thay đổi. Thay vì ưu tiên một loại vật liệu cho toàn bộ công trình, họ cân nhắc nhiều hơn đến hiệu quả sử dụng lâu dài, chi phí vận hành và mức độ phù hợp với từng không gian. Chính sự thay đổi trong cách tiếp cận này đã khiến cửa nhôm hệ và cửa gỗ nhựa composite trở thành những lựa chọn ngày càng phổ biến bên cạnh cửa gỗ tự nhiên.