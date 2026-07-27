Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng bàn trà mặt kính? 2 lựa chọn cho phòng khách đang dần trở thành xu hướng mới

Từng được xem là món nội thất gần như không thể thiếu trong phòng khách hiện đại, bàn trà mặt kính xuất hiện phổ biến ở nhiều căn hộ và nhà phố nhờ vẻ ngoài thanh thoát, sáng sủa.

Trong nhiều năm, bàn trà mặt kính gần như là lựa chọn quen thuộc trong phòng khách của nhiều gia đình. Kiểu dáng hiện đại, tạo cảm giác rộng rãi và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất khiến mẫu bàn này từng xuất hiện phổ biến từ căn hộ đến nhà phố. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, xu hướng lựa chọn bàn trà đang dần thay đổi khi nhiều gia đình ưu tiên những chất liệu bền bỉ, an toàn và dễ sử dụng hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Vì sao bàn trà mặt kính không còn được nhiều gia đình ưu tiên?

Không thể phủ nhận bàn trà mặt kính từng là biểu tượng của phong cách nội thất hiện đại. Bề mặt kính giúp không gian có cảm giác nhẹ nhàng, sáng sủa hơn, đặc biệt phù hợp với những phòng khách có diện tích khiêm tốn. Tuy nhiên, khi nhu cầu sử dụng thay đổi, nhiều hạn chế của loại bàn này cũng dần bộc lộ. Đầu tiên là vấn đề vệ sinh . Mặt kính rất dễ bám dấu vân tay, bụi mịn và các vệt nước. Chỉ cần đặt một chiếc cốc hoặc chạm tay lên mặt bàn là đã có thể để lại dấu, khiến người dùng phải lau chùi thường xuyên nếu muốn giữ vẻ sáng bóng.

Tiếp đến là độ an toàn . Dù nhiều sản phẩm hiện nay sử dụng kính cường lực, mặt kính vẫn có nguy cơ nứt, vỡ khi chịu tác động mạnh hoặc va đập đúng điểm yếu. Với những gia đình có trẻ nhỏ thường xuyên chạy nhảy trong phòng khách, đây là điều khiến nhiều người cân nhắc. Ngoài ra, bàn trà mặt kính cũng dễ lộ vết xước sau thời gian dài sử dụng . Một số vết xước nhỏ tuy không ảnh hưởng đến công năng nhưng làm giảm đáng kể tính thẩm mỹ của món đồ nội thất vốn được lựa chọn vì vẻ ngoài sáng đẹp.

Bên cạnh yếu tố công năng, xu hướng nội thất cũng đang thay đổi. Thay vì những bề mặt bóng và lạnh, nhiều gia đình hiện nay hướng tới các chất liệu tạo cảm giác ấm áp, gần gũi và có chiều sâu hơn.

1. Bàn trà mặt gỗ: Đơn giản nhưng bền đẹp theo thời gian

Một trong những lựa chọn được ưa chuộng nhất hiện nay là bàn trà mặt gỗ, từ gỗ tự nhiên đến gỗ công nghiệp chất lượng cao. Khác với mặt kính, bề mặt gỗ ít lộ dấu vân tay, không phải lau liên tục để giữ vẻ sạch sẽ. Những vết xước nhỏ cũng thường khó nhận thấy hơn và có thể xử lý hoặc làm mới dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.

Về thẩm mỹ, chất liệu gỗ mang lại cảm giác ấm cúng, phù hợp với nhiều phong cách nội thất đang được yêu thích như Japandi, Scandinavian, Modern Organic hay Minimalism. Ngay cả khi xu hướng thiết kế thay đổi, bàn trà gỗ vẫn tương đối dễ phối với sofa, kệ tivi hay tủ trang trí. Khi lựa chọn, người dùng nên ưu tiên sản phẩm có bề mặt chống ẩm, chống trầy xước và khung chịu lực tốt để đảm bảo độ bền lâu dài.

2. Bàn trà mặt đá: Sang trọng, dễ vệ sinh và ngày càng phổ biến

Nếu muốn giữ vẻ hiện đại nhưng hạn chế những bất tiện của mặt kính, nhiều gia đình đang chuyển sang bàn trà mặt đá, đặc biệt là đá nung kết (sintered stone) hoặc đá tự nhiên. So với kính, mặt đá có khả năng chống trầy xước và chịu nhiệt tốt hơn. Người dùng có thể đặt đồ nóng trong giới hạn sử dụng thông thường mà không quá lo bề mặt bị ảnh hưởng. Đồng thời, chất liệu này cũng ít bám dấu vân tay hơn, giúp việc vệ sinh trở nên đơn giản. Một ưu điểm khác là tính thẩm mỹ. Các mẫu đá vân mây, vân tự nhiên hoặc tông màu trung tính giúp phòng khách trông sang trọng mà vẫn dễ kết hợp với nhiều kiểu nội thất. Tuy nhiên, người mua cũng nên lưu ý lựa chọn sản phẩm có khung chắc chắn, mặt đá đạt tiêu chuẩn chất lượng và được gia công cẩn thận để đảm bảo độ ổn định trong quá trình sử dụng.

Có nên bỏ hẳn bàn trà mặt kính?

Câu trả lời là không nhất thiết . Nếu chiếc bàn hiện tại vẫn chắc chắn, phù hợp với nhu cầu và được sử dụng cẩn thận, người dùng hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng mà không cần thay mới chỉ vì xu hướng.

Tuy nhiên, với những gia đình đang hoàn thiện nhà hoặc có nhu cầu thay bàn trà, các mẫu mặt gỗ và mặt đá đang là hai lựa chọn được nhiều người ưu tiên nhờ sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ bền và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Cuối cùng, việc lựa chọn bàn trà không nên chỉ dựa vào xu hướng, mà cần phù hợp với diện tích phòng khách, phong cách nội thất và nhu cầu của từng gia đình. Một món đồ đẹp là món đồ có thể đồng hành lâu dài, dễ sử dụng và khiến không gian sống trở nên tiện nghi hơn mỗi ngày.