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Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn chọn đồ nội thất mặt kính?

Kim Linh
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Những thay đổi trong xu hướng thiết kế, nhu cầu sử dụng và sự xuất hiện của nhiều vật liệu mới đang khiến nhiều gia đình cân nhắc kỹ hơn trước khi lựa chọn nội thất mặt kính.

Dễ bám bụi và lộ vết bẩn

Một trong những nhược điểm lớn nhất của nội thất mặt kính là rất khó giữ vẻ ngoài luôn sạch sẽ. Không giống gỗ hay đá có thể che bớt các vết bẩn nhỏ, bề mặt kính rất dễ lưu lại dấu vân tay, bụi, hơi nước hoặc các vết lau chưa khô. Chỉ cần một lần chạm tay hoặc một lớp bụi mỏng cũng đủ khiến mặt bàn trông kém sáng.

Đặc biệt, khi ánh sáng tự nhiên hoặc ánh đèn chiếu trực tiếp, những vết bẩn này càng hiện rõ hơn. Vì vậy, để duy trì vẻ đẹp ban đầu, người dùng thường phải lau chùi thường xuyên hơn so với các vật liệu khác.

Vì sao nhiều gia đình không chọn đồ nội thất mặt kính? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Đẹp nhưng khó duy trì vẻ chỉn chu

Các hệ tủ cánh kính như tủ quần áo, tủ bếp hay tủ trưng bày mang lại vẻ hiện đại và sang trọng, đặc biệt khi kết hợp với đèn LED. Tuy nhiên, mặt kính trong suốt cũng khiến mọi đồ đạc bên trong đều hiện rõ. Chỉ cần quần áo, bát đĩa hay vật dụng được sắp xếp thiếu gọn gàng, tổng thể không gian sẽ trở nên rối mắt hơn.

Vì vậy, nhiều chuyên gia nội thất khuyến nghị chỉ nên sử dụng cánh kính cho những khu vực trưng bày hoặc những gia đình có thói quen duy trì không gian ngăn nắp.

Dễ trầy xước sau thời gian sử dụng

Kính cường lực có khả năng chịu lực khá tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bề mặt luôn giữ được vẻ như mới.

Trong quá trình sử dụng, việc kéo lê đồ vật, đặt các vật cứng hoặc vệ sinh không đúng cách đều có thể tạo ra những vết xước nhỏ. Ban đầu các vết xước này khó nhận ra, nhưng theo thời gian sẽ hiện rõ hơn khi có ánh sáng phản chiếu.

Ngoài ra, cạnh kính cũng có thể bị sứt mẻ nếu xảy ra va đập mạnh. Dù không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sử dụng, những chi tiết này vẫn làm giảm tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Vì sao nhiều gia đình không chọn đồ nội thất mặt kính? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Nhà có trẻ nhỏ thường ưu tiên vật liệu khác

Với những gia đình có trẻ nhỏ, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Dù kính cường lực hiện nay có độ bền cao và khi vỡ sẽ tạo thành các mảnh nhỏ thay vì mảnh sắc nhọn như kính thường, nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng bàn gỗ hoặc các vật liệu khác ít tạo cảm giác va đập.

Bên cạnh đó, mặt kính cũng khiến dấu tay xuất hiện liên tục khi trẻ vui chơi, ăn uống hoặc học tập, làm tăng tần suất vệ sinh trong ngày.

Nội thất mặt kính vẫn phù hợp trong một số không gian

Việc nhiều gia đình không còn ưu tiên nội thất mặt kính không đồng nghĩa với việc vật liệu này đã mất đi giá trị. Theo các nhà thiết kế nội thất, kính vẫn là vật liệu có nhiều ưu điểm nếu được sử dụng đúng vị trí.

Những món đồ như tủ trưng bày, cửa tủ, bàn phụ hoặc mặt bàn có diện tích nhỏ vẫn có thể tận dụng vẻ đẹp trong suốt của kính để tạo cảm giác nhẹ nhàng và giúp không gian bớt nặng nề.

Vì sao nhiều gia đình không chọn đồ nội thất mặt kính? - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Nếu yêu thích chất liệu này, người dùng có thể cân nhắc sử dụng kính mờ hoặc kính có họa tiết để giảm tình trạng lộ dấu vân tay và bụi bẩn. Đồng thời, trong những không gian đã có nhiều bề mặt kính như cửa sổ lớn, cửa ban công hoặc gương, việc hạn chế bổ sung thêm các món nội thất mặt kính cỡ lớn sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.

Thay vì lựa chọn theo xu hướng, điều quan trọng là các gia đình cần cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế, diện tích không gian và phong cách thiết kế tổng thể. Một món đồ nội thất phù hợp không chỉ đẹp khi mới mua mà còn cần thuận tiện và bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng.

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Tags

thiết kế

mặt kính

nội thất

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