Trong những đợt nắng nóng kéo dài, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu trước đây không ít người có thói quen bật điều hòa từ lúc đi ngủ đến sáng hôm sau, thì hiện nay nhiều gia đình đã thay đổi cách sử dụng.

Tiền điện trở thành mối quan tâm lớn hơn

Một trong những lý do dễ nhận thấy nhất là chi phí điện sinh hoạt ngày càng được nhiều gia đình quan tâm.

Điều hòa là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng nhất trong gia đình, đặc biệt vào mùa hè khi thời gian sử dụng kéo dài. Vì vậy, nhiều người chủ động thay đổi thói quen bằng cách hẹn giờ tắt sau vài giờ đầu, sử dụng chế độ Sleep hoặc cài đặt nhiệt độ ở mức khoảng 26–28°C để giảm lượng điện tiêu thụ.

Theo các chuyên gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, việc cài đặt nhiệt độ quá thấp không chỉ khiến điều hòa phải hoạt động với công suất lớn hơn mà còn làm tăng điện năng tiêu thụ. Người dùng cũng được khuyến nghị kết hợp điều hòa với quạt để luồng khí lạnh phân bổ đều hơn, giúp làm mát hiệu quả mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Không ít người thức dậy với cảm giác mệt mỏi

Một nguyên nhân khác khiến nhiều gia đình thay đổi thói quen là cảm giác khô họng, nghẹt mũi hoặc uể oải sau khi ngủ trong phòng điều hòa kín suốt nhiều giờ.

Ảnh minh hoạ

Theo các chuyên gia, nguyên nhân không phải do điều hòa tạo ra khí độc hay "làm hết oxy" trong phòng. Thay vào đó, khi cửa phòng được đóng kín trong thời gian dài, lượng CO₂ do con người thở ra có thể tích tụ nếu không gian không được thông gió đầy đủ.

Điều hòa chỉ có chức năng làm lạnh và tuần hoàn không khí trong phòng, không đưa khí tươi từ bên ngoài vào. Đây là một trong những yếu tố có thể khiến một số người cảm thấy bí bách hoặc thiếu tỉnh táo sau khi thức dậy.

Bên cạnh đó, sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài sẽ khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, dẫn đến đau họng, rát họng, ho và sổ mũi…

Nhiều gia đình ưu tiên chế độ Sleep và hẹn giờ

Nếu như trước đây nhiều người thường đặt điều hòa ở mức nhiệt rất thấp rồi để chạy liên tục đến sáng, thì hiện nay cách sử dụng đã linh hoạt hơn.

Nhiều gia đình bật điều hòa trước khi đi ngủ để làm mát phòng, sau đó chuyển sang chế độ Sleep hoặc hẹn giờ tắt. Chế độ Sleep sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ tăng dần theo thời gian, phù hợp với sự thay đổi của cơ thể trong lúc ngủ, đồng thời góp phần giảm điện năng tiêu thụ.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, không ít gia đình kết hợp thêm quạt điện để luồng khí lạnh lưu thông đều khắp căn phòng, nhờ đó vẫn tạo cảm giác dễ chịu dù cài đặt điều hòa ở mức nhiệt cao hơn. Các chuyên gia cũng lưu ý việc liên tục tắt rồi bật điều hòa trong đêm có thể khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện hơn so với việc duy trì hoạt động ổn định ở chế độ Sleep hoặc mức nhiệt phù hợp.

Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng kéo dài hoặc tại các khu vực có nền nhiệt cao cả ban đêm, việc duy trì điều hòa trong suốt thời gian ngủ vẫn có thể cần thiết để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Bật điều hòa cả đêm có hại cho sức khỏe không?

Các chuyên gia cho rằng hiện không có khuyến cáo nào yêu cầu phải tắt điều hòa vào ban đêm. Điều quan trọng là sử dụng đúng cách, bao gồm cài đặt nhiệt độ phù hợp (khoảng 26-28°C đối với đa số người trưởng thành), vệ sinh lưới lọc định kỳ, đảm bảo không gian được thông gió khi cần và tận dụng các chế độ thông minh của thiết bị.

Nếu sử dụng hợp lý, việc bật điều hòa cả đêm không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh. Ngược lại, trong những đợt nắng nóng, duy trì nhiệt độ phòng ở mức dễ chịu còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người nhạy cảm với nhiệt độ cao.