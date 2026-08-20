Vì sao ngày càng nhiều gia đình bôi kem đánh răng lên tỏi rồi đặt trong phòng tắm?

Không phải tự nhiên mà mẹo bôi tỏi lên kem đánh răng rồi đặt trong phòng tắm được nhiều gia đình, nhiều bà nội trợ truyền tai nhau. Cách làm và nguyên liệu đơn giản là thế nhưng lợi ích quá bất ngờ!

Bước vào phòng tắm của nhiều gia đình hiện đại thời gian gần đây, không ít người cảm thấy tò mò khi phát hiện một đĩa tỏi nhỏ được bôi kín kem đánh răng nằm gọn gàng ở góc bồn rửa hay kệ tường. Đây hoàn toàn không phải một trò đùa hay thử thách vô căn cứ trên mạng xã hội, mà là phương pháp tự nhiên đang được rất nhiều chị em nội trợ thực hiện để giải quyết những "nỗi niềm thầm kín" trong không gian sống.

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Lý do lớn nhất khiến mẹo vặt này bùng nổ và được áp dụng ngày càng rộng rãi chính là nhờ cơ chế cộng hưởng sinh học cực kỳ thông minh giữa hai nguyên liệu nhà nào cũng có: Tổi và kem đánh răng.

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Bác sĩ Lưu Thanh Vân, Bệnh viện Xiyuan, Học viện Y học Cổ truyền Trung Quốc (Trung Quốc) cho biết: "Phòng tắm vốn là môi trường đặc thù có độ ẩm cao, thiếu ánh nắng mặt trời nên trở thành "thánh địa" cho các loại mùi hôi sinh học, vi khuẩn tích tụ và nấm mốc hoành hành. Việc dùng các loại xịt phòng hóa chất hay sáp thơm nhân tạo đôi khi chỉ làm đè mùi tạm thời, thậm chí còn gây kích ứng cho những người có hệ hô hấp nhạy cảm. Nếu tận dụng một số thực phẩm tự nhiên như tỏi hay gừng đúng cách, sẽ có hiệu quả cao mà vẫn an toàn cho sức khỏe".

Trong khi đó, tỏi từ lâu đã được y học công nhận như một loại "kháng sinh tự nhiên" nhờ chứa lượng lớn hợp chất allicin. Chất này có khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ, kháng nấm và tỏa ra mùi hương khiến các loại côn trùng phải khiếp sợ. Khi kết hợp với kem đánh răng, thứ vốn chứa các hoạt chất làm sạch, chất kháng khuẩn cùng tinh dầu bạc hà đậm đặc. Hai nguyên liệu này bổ trợ cho nhau tạo thành một "trạm lọc không khí" thu nhỏ cực kỳ hiệu quả.

Hàng loạt công dụng khi bôi kem đánh răng lên tỏi

Sở dĩ mẹo nhỏ này tạo nên cơn sốt là bởi nó mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe và vệ sinh vượt xa mong đợi, khiến các gia đình rủ nhau làm theo. Nổi bật như:

- Đánh bay mùi hôi tích tụ, tỏa hương thơm mát: Hỗn hợp này trực tiếp hấp thụ các phân tử mùi khó chịu do vi khuẩn phát tán trong môi trường ẩm ướt, đồng thời tỏa ra hương bạc hà dễ chịu giúp không khí luôn tươi mới.

- Tạo rào cản ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn: Sự khuếch tán của allicin cùng các chất diệt khuẩn giúp ức chế bào tử nấm mốc sinh sôi trên mảng tường hay khe gạch, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp cho trẻ nhỏ.

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- Đuổi muỗi, gián và côn trùng nhỏ: Muỗi và gián cực kỳ dị ứng với tinh dầu tỏi. Kem đánh răng đóng vai trò như chất xúc tác giúp mùi tỏi lan tỏa mạnh hơn trong không gian, đuổi sạch côn trùng mà không cần tốn tiền mua hóa chất độc hại.

- Giảm nguy cơ dị ứng da: Mật độ vi khuẩn trong không khí giảm đi đồng nghĩa với việc các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, vòi nước ít bị bám vi trùng hơn, gián tiếp bảo vệ làn da khỏi tình trạng mụn nhọt, viêm da.

- Giải tỏa căng thẳng hiệu quả: Tinh dầu bạc hà từ kem đánh răng lan tỏa nhẹ nhàng trong hơi nước ấm còn giúp kích thích thần kinh, đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Lưu ý khi bôi tỏi lên kem đánh răng trong phòng tắm

Để phương pháp này phát huy tối đa công dụng, việc chuẩn bị và thực hiện đúng kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng.

Bạn chỉ cần dùng một củ tỏi tươi lột sạch lớp vỏ khô bên ngoài nhưng giữ nguyên cả củ chứ không tách nhánh. Tiếp theo, bóp một lượng kem đánh răng vừa đủ phủ đều lên bề mặt củ tỏi, đặc biệt phết nhiều hơn ở phần đầu cắt để tinh dầu dễ dàng thoát ra ngoài.

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Đặt củ tỏi lên một chiếc đĩa nhỏ rồi đặt ở góc phòng tắm hoặc gần khu vực bồn rửa. Việc sử dụng dụng cụ đựng sẽ tránh làm bẩn bề mặt gạch và giữ cho củ tỏi lâu bị hỏng hơn. Nếu muốn hiệu quả phát huy nhanh hơn, bạn có thể đập dập nhẹ các tép tỏi trước khi bôi kem đánh răng, tuy nhiên cách này sẽ khiến tỏi nhanh bị khô và mất tác dụng sớm hơn.

Bác sĩ Lưu Thanh Vân đưa ra lưu ý nhỏ là nên thay củ tỏi mới sau 2-3 ngày sử dụng để đảm bảo lượng allicin luôn ở mức cao nhất. Đồng thời, cần tránh đặt tỏi ở nơi bị nước bắn trực tiếp làm tan mất kem đánh răng, tuyệt đối không dùng lại tỏi này để chế biến món ăn và để xa tầm tay của trẻ nhỏ hay thú cưng trong nhà.

Nguồn và ảnh: Sohu, NetEase Health