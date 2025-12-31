Vì sao nên xịt nước tỏi vào vườn?

Một số loài động vật xuất hiện trong vườn có thể giúp ích cho sức khỏe của cây trồng. Ví dụ, giun và côn trùng giúp giữ cho đất giàu dinh dưỡng và khỏe mạnh, đồng thời thụ phấn cho hoa. Chim trong vườn đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho cây cối khỏe mạnh bằng cách đuổi theo các loài gây hại có thể gây thiệt hại và bệnh tật cho cây.

Tuy nhiên, một số sinh vật có thể gây tác động tiêu cực, bao gồm các loài gặm nhấm như chuột. Hội Làm vườn Hoàng gia Anh (Royal Horticultural Society – RHS) lưu ý rằng chuột “có thể ăn trái cây và rau củ đang ở trên cây hoặc sau khi thu hoạch và đang được lưu trữ”, và chúng cũng được biết là lấy thức ăn để sẵn cho chim, gia cầm và thú cưng.

Chúng cũng có thể mang một loại vi khuẩn gây ra “một dạng vàng da được gọi là bệnh leptospirosis hoặc bệnh Weil’s”, có thể ảnh hưởng đến con người bên cạnh những vấn đề khác liên quan đến chúng.

Khi đã vào vườn của bạn, chúng rất có thể sẽ tìm cách vào nhà để tìm sự ấm áp, nơi trú ẩn và thức ăn thừa có thể còn sót lại.

May mắn thay, có nhiều cách để đuổi chuột khỏi vườn, bao gồm việc sử dụng bình xịt tỏi hoặc bạc hà tự làm để khiến chúng nản lòng ngay từ đầu và không bén mảng đến khu đất của bạn, theo lời một chuyên gia.

Xịt nước tỏi vào vườn có tác dụng gì?

Angelika Zaber, Chuyên gia Chăm sóc Cỏ và Chuyên gia Làm vườn tại Anh, cho biết nếu bạn có một “khu vườn mở và không thể bịt kín các điểm xâm nhập, thì vẫn có một vài cách nhân đạo để ngăn chuột”.

“Mùi mạnh như tỏi hoặc bạc hà rất khó chịu đối với loài gặm nhấm. Bạn có thể dùng chúng để pha một hỗn hợp bằng cách cho một ít tỏi hoặc bạc hà vào bình xịt, đổ đầy nước và để yên một thời gian, sau đó xịt vào bất kỳ điểm xâm nhập nào trong khu vườn của bạn.”

Zaber nói rằng cách tốt nhất để tránh chuột tàn phá là ngăn chúng vào vườn ngay từ đầu.

“Có nhiều cách để làm điều này, nhưng để đạt hiệu quả tốt nhất, nên áp dụng cách tiếp cận kết hợp nhiều phương pháp khác nhau,” bà giải thích.

“Loài gặm nhấm tìm kiếm những khu vườn mà chúng cho là nguồn thức ăn. Nếu bạn có nhiều thùng rác không được đậy kín, chúng sẽ muốn quay lại thường xuyên vì chúng biết rằng có thể dễ dàng có được nguồn thức ăn ổn định.”

Để tránh điều này, bà khuyến nghị nên đầu tư vào nắp thùng rác chắc chắn, có khóa, đồng thời nói thêm: “đừng để rác ngoài trời qua đêm”.

“Ngay cả khi loài gặm nhấm có thể ngửi thấy mùi, nếu chúng không thể tiếp cận được thì điều đó sẽ khiến chúng nản lòng không quay lại. Tuy nhiên, bản thân thùng chứa phải được làm từ vật liệu chất lượng tốt và nên được đặt trên một nền vững chắc, chẳng hạn như bê tông, để ngăn chuột đào hang.”

Những người làm vườn cũng được khuyên nên che chắn khu vườn của mình càng nhiều càng tốt. “Để làm được điều này, hãy đầu tư vào những hàng rào cao, nhẵn, không có khe hở ở giữa và lắp đặt lưới mắt nhỏ dưới mặt đất để khiến chúng khó xâm nhập hơn,” bà nói thêm.