Vì sao nên tắm trong ánh đèn mờ?

Mỗi người trong chúng ta đều có thói quen tắm phù hợp với bản thân, dù bạn là người thích tắm nước lạnh vào buổi sáng hay thích tắm nước nóng vào buổi tối thì đó đều là lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, có một cách tắm có thể thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn — đồng thời giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn vào ban đêm.

Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, các chuyên gia về giấc ngủ đã chia sẻ một mẹo giúp bạn tự nhiên chìm vào giấc ngủ, và điều đó phụ thuộc vào cách bạn tắm. Họ cho rằng việc tắm nước ấm trong bóng tối hoặc dưới ánh đèn mờ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và mang lại giấc ngủ sâu, phục hồi hơn.

Các chuyên gia gợi ý rằng điều này có thể là do ánh sáng mờ gửi tín hiệu cho cơ thể thư giãn và chậm lại, từ đó giúp mọi người ngủ nhanh hơn. Bác sĩ Allie Hare, chuyên gia tư vấn về y học giấc ngủ tại Bệnh viện Royal Brompton, Anh, chia sẻ với báo Independent: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tắm nước ấm hoặc ngâm mình trước khi đi ngủ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ. Điều này có khả năng liên quan đến tác động của nước ấm trong việc làm giảm nhiệt độ cơ thể trung tâm — một tín hiệu then chốt để bắt đầu giấc ngủ.”

“Việc tắm dưới ánh đèn mờ cũng có thể giúp báo hiệu cho cơ thể rằng đã đến giờ ngủ, bởi ánh sáng mờ là tín hiệu kích thích giải phóng một trong những hormone quan trọng nhất đối với giấc ngủ, đó là melatonin. Âm nhạc nhẹ nhàng cũng có thể giúp làm dịu tâm trí, mặc dù với một số người, âm thanh của dòng nước tự thân đã đủ thư giãn.”

Đồng tình với điều này, bác sĩ Clare Rooms, trưởng nhóm lâm sàng về chứng mất ngủ tại dịch vụ tư vấn sức khỏe online Boots Online Doctor (Anh), cho biết: “Việc tắm trong điều kiện ánh sáng yếu sẽ không tự nó giải quyết được các vấn đề mất ngủ nghiêm trọng hoặc kéo dài, nhưng nó có thể là một phần hữu ích của thói quen thư giãn trước khi đi ngủ.”

Đây không phải là một kỹ thuật mới, bởi trong nhiều năm qua, nhiều chuyên gia về chăm sóc sức khỏe đã ca ngợi việc tắm trong bóng tối, cho rằng đó là cách để “thanh lọc những năng lượng còn sót lại trong ngày và chuẩn bị cho ban đêm, cho sự nghỉ ngơi hoặc sự thân mật”.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS): “Những lợi ích về sức khỏe tinh thần của giấc ngủ tốt bao gồm việc cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và hỗ trợ đối phó với lo âu.” Cơ quan y tế này cũng cho biết “mỗi người cần lượng giấc ngủ khác nhau”, nhưng trung bình người trưởng thành cần từ bảy đến chín giờ ngủ mỗi đêm.

Các cách khác để có giấc ngủ ngon

Lisa Artis, phó giám đốc điều hành của tổ chức The Sleep Charity, đã chia sẻ một số thói quen đơn giản có thể áp dụng để cải thiện thói quen ngủ. Trước hết, bà nói rằng bạn cần tuân theo một lịch trình đều đặn, và nói thêm:

“Cơ thể chúng ta phát triển tốt nhất khi có sự nhất quán, và việc duy trì lịch ngủ đều đặn khi có thể sẽ giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể.”

Bà cũng khuyên nên tạo ra một “khoảng thời gian thư giãn trước khi ngủ”, và cho biết: “Việc tạo ra một ‘khoảng thời gian thư giãn’ kéo dài 20 phút trước khi đi ngủ là đặc biệt hữu ích. Đây là khoảng thời gian dành riêng để rời xa các thiết bị màn hình, hạ ánh sáng và nhẹ nhàng chuyển từ không khí sôi động sang trạng thái yên tĩnh trước giờ ngủ.”

“Đây là điều mà mọi người trong gia đình đều có thể hưởng lợi. Hãy tắt các thiết bị màn hình — như điện thoại thông minh và TV — khoảng một giờ trước khi đi ngủ. Điều này giúp chúng ta tách mình khỏi những hoạt động của ban ngày.”