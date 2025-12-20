Mùa đông, khi độ ẩm và nhiệt độ xuống thấp, nhiều căn bệnh về đường hô hấp có thể gia tăng, đặc biệt là cúm.

Ở Việt Nam, theo nghiên cứu dịch tễ học, dịch cúm thường xuất hiện quanh năm, đạt đỉnh vào tháng 3, tháng 4, tháng 9 và tháng 10 hàng năm, có xu hướng gia tăng trong mùa đông và mùa xuân.

Để giúp giảm sự lây lan của cúm cũng như các bệnh khác, các chuyên gia y tế khuyến nghị rửa tay thường xuyên, giữ không khí trong nhà thông thoáng và đeo khẩu trang ở những nơi đông người nếu bạn cảm thấy không khỏe.

Ngoài ra, có một mẹo khác vừa được báo Anh Mirror chia sẻ được cho là có thể giúp tăng độ ẩm, giảm nguy cơ mắc cúm, Covid-19 và cảm lạnh trong mùa đông khắc nghiệt.

Vì sao nên đặt 1 bát nước trong nhà mùa đông?

Vào mùa đông, nhiều người đóng kín cửa và tăng nhiệt độ sưởi, nhưng điều này thực tế có thể khiến vi trùng lây lan nhanh hơn trong không gian kín. Vi rút cúm có thể tồn tại lâu hơn trong không khí khô và bí.

Khi ngôi nhà quá nóng, nó có thể làm khô bên trong mũi và cổ họng, làm suy yếu hàng rào phòng vệ tự nhiên của cơ thể và khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Nếu mũi và cổ họng bị khô, bạn sẽ dễ mắc mọi loại vi rút xung quanh, bao gồm cả cúm.

Mức độ ẩm tối ưu trong nhà nằm trong khoảng từ 40% đến 60%; nếu cao hơn mức này, nó có thể thúc đẩy sự phát triển của nấm mốc. Bạn có thể xác định điều này bằng một thiết bị theo dõi giá rẻ gọi là ẩm kế. Các triệu chứng như da khô, tĩnh điện hoặc rát cổ họng có thể là dấu hiệu cho thấy không khí quá khô.

Nếu độ ẩm thấp, việc đặt một bát nước gần máy sưởi có thể giúp tăng độ ẩm đáng kể. Điều này giúp giữ cho đường hô hấp của bạn luôn ẩm và ngăn vi rút lơ lửng lâu trong không khí.

Đặt một bát nước trong nhà mùa đông có thể giúp tăng độ ẩm lên mức tối ưu.

Thay vì dùng bát sâu, hãy sử dụng bát miệng rộng và nông để giúp nước bay hơi tốt hơn. Đảm bảo đặt bát ở vị trí an toàn để tránh đổ nước, đặc biệt khi đặt gần lò sưởi nóng. Hãy vệ sinh các bát nước hằng ngày và, nếu có thể, sử dụng nước cất, vì điều này giúp ngăn vi khuẩn, nấm mốc hoặc cặn khoáng phát triển, những yếu tố có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác.

Một số mẹo khác để giữ độ ẩm tối ưu trong nhà là bài trí thêm cây xanh, mua máy tạo độ ẩm, hoặc để không khí trong lành lưu thông vào nhà.

Để phòng bệnh cúm hiệu quả, biện pháp tốt nhất là tiêm vắc-xin cúm hàng năm và kết hợp với vệ sinh cá nhân (rửa tay, che miệng khi ho/hắt hơi), nâng cao sức khỏe (ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tập thể dục), giữ vệ sinh môi trường (thông thoáng, lau chùi đồ vật) và tránh nơi đông người/tiếp xúc gần người bệnh. Khi có triệu chứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.