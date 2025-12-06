Vì sao nên để một đĩa muối cạnh cửa sổ mùa đông?

Mới đây, một chuyên gia đã kêu gọi mọi người đặt một đĩa muối cạnh cửa sổ mùa đông để chống lại một thứ rất khó chịu có thể tấn công và ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Khi mùa đông đến kèm với nhiệt độ thấp, chuyên gia khuyến khích chủ nhà chăm sóc cửa sổ để tránh tạo ra môi trường lý tưởng cho nấm mốc đen nguy hiểm phát triển.

Họ cho rằng những nguyên liệu cơ bản trong bếp như muối có thể đủ để ngăn ngừa nấm mốc. Nấm mốc có thể bắt đầu phát triển trong nhà chỉ trong vòng 24 giờ khi có độ ẩm, vì vậy việc hành động nhanh là rất cần thiết.

Cách dùng muối để ngăn ngừa nấm mốc

Chuyên gia Martin Wong, đồng sáng lập thương hiệu rèm cửa sổ Bringnox Blinds, cho biết: “Đa số mọi người chỉ lau sạch hơi nước đọng lại rồi bỏ qua, nhưng độ ẩm sẽ quay lại. Trong mùa đông, không khí ấm và ẩm trong nhà gặp bề mặt cửa sổ lạnh, khiến hơi nước ngưng tụ. Nó thường tích tụ quanh khung cửa, tạo môi trường lý tưởng để nấm mốc phát triển mà không ai nhận ra.”

Martin khuyến nghị phương pháp tự nhiên sau để chống đọng hơi nước và nấm mốc trên cửa sổ: đặt một đĩa muối trên bậu cửa sổ.

Muối hút và hấp thụ độ ẩm trong không khí một cách tự nhiên. Một chiếc đĩa muối nhỏ đặt gần mỗi cửa sổ là đủ cho hầu hết các ngôi nhà. Bạn sẽ biết khi nào cần thay muối khi nó trông ướt và bắt đầu vón cục, thường trong vài ngày.

Martin nói: “Giải pháp đơn giản, không hóa chất này xử lý độ ẩm trước khi nó trở thành vấn đề nấm mốc. Phòng ngừa luôn dễ dàng hơn việc đối mặt với rủi ro sức khỏe và hư hại tài sản do nấm mốc lan rộng. Đầu tư vào rèm hoặc mành cửa cách nhiệt là một trong những giải pháp lâu dài tốt nhất.”

“Chúng tạo ra lớp chắn nhiệt giúp giữ không khí ấm bên trong nhà bạn. Khi duy trì nhiệt độ ổn định gần cửa sổ, bạn sẽ giảm được sự tích tụ hơi ẩm – nguyên nhân thường xuyên gây ra sự ngưng tụ.”

Ngoài ra, nếu mốc đã xuất hiện, bạn có thể làm sạch cửa sổ bằng bình xịt giấm. Hãy tự pha dung dịch vệ sinh tự nhiên bằng cách trộn một chút giấm với nước trong chai xịt.

Giấm hoạt động như chất tiêu diệt nấm mốc tự nhiên, với axit axetic có thể loại bỏ hơn 80% các loại nấm mốc thường gặp trong nhà. Xịt nhẹ dung dịch lên khu vực có nấm mốc và để ít nhất một giờ trước khi lau sạch bề mặt.