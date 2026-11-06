Vì sao nên để chuối chín tránh xa táo và một số loại trái cây khác?

Chuối chín có thể nhanh hỏng hơn nếu đặt cạnh táo và một số loại trái cây khác do tác động của khí ethylene – chất tự nhiên thúc đẩy quá trình chín của quả.

Chuối chín, táo, lê hay bơ đều là những loại trái cây quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu thường xuyên đặt chúng cạnh nhau trong giỏ hoa quả, bạn có thể vô tình khiến trái cây nhanh chín, mềm nhũn và nhanh hỏng hơn. Nguyên nhân nằm ở một loại hormone thực vật tự nhiên mà không phải ai cũng biết.

Một trong những nguyên nhân khiến chuối nhanh chuyển từ màu xanh sang vàng, sau đó xuất hiện những đốm nâu trên vỏ là ethylene – một loại hormone thực vật có dạng khí, không màu, không mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch thuộc Đại học California, Davis (UC Davis), ethylene đóng vai trò quan trọng trong quá trình chín của nhiều loại trái cây. Khi được giải phóng, chất này kích hoạt hàng loạt biến đổi sinh lý và sinh hóa, khiến quả thay đổi màu sắc, kết cấu, hương thơm và độ ngọt.

Cụ thể, trong quá trình chín, tinh bột trong chuối dần chuyển hóa thành đường, khiến phần thịt quả trở nên ngọt và mềm hơn. Đồng thời, diệp lục trong vỏ bị phân giải, làm màu xanh nhạt dần và chuyển sang vàng. Khi quá trình tiếp tục diễn ra, các đốm nâu có thể xuất hiện trên vỏ.

Điều đáng chú ý là chuối không chỉ phản ứng với ethylene từ môi trường bên ngoài mà còn tự sản sinh ra loại khí này trong quá trình chín. Vì vậy, một quả chuối chín có thể góp phần thúc đẩy quá trình chín của những quả khác đặt gần nó.

Theo tài liệu của Đại học Harvard, nếu muốn chuối chín nhanh hơn, mọi người có thể đặt chúng cạnh những loại trái cây đã chín hoặc cho vào túi giấy cùng một số loại quả khác. Ngược lại, nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng, nên để chuối tránh xa những loại trái cây có khả năng giải phóng nhiều ethylene.

Bảo quản chuối thế nào để lâu hỏng hơn?

Ngoài việc để chuối tránh xa táo và những loại quả có khả năng sản sinh nhiều ethylene, một số thói quen bảo quản cũng có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Thứ nhất, không nên để chuối ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến tốc độ hô hấp và quá trình chín của trái cây. Chuối nên được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Thứ hai, không nên cho chuối xanh vào tủ lạnh quá sớm. Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, nhiệt độ thấp có thể làm gián đoạn quá trình chín tự nhiên của chuối xanh. Khi đó, vỏ chuối dễ bị thâm đen và quả có thể không đạt được hương vị, độ ngọt như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chuối đã chín vàng, mọi người có thể cho vào ngăn mát để làm chậm quá trình xuống cấp của phần thịt quả. Vỏ chuối có thể tiếp tục chuyển sang màu nâu hoặc đen do tác động của nhiệt độ thấp, nhưng điều đó không đồng nghĩa phần ruột đã hỏng.

Thứ ba, không nên bảo quản chuối trong túi nhựa kín. Theo Harvard, việc giữ chuối trong môi trường quá ẩm có thể tạo điều kiện khiến quả nhanh bị thối, hỏng. Nếu cần sử dụng túi để bảo quản, nên chọn loại có khả năng thông khí.

Thứ tư, nên tách riêng những quả đã dập hoặc có dấu hiệu hỏng. Trái cây bị tổn thương có thể giải phóng ethylene nhanh hơn, đồng thời những vùng dập nát cũng dễ tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy, nên kiểm tra giỏ hoa quả thường xuyên và sử dụng sớm những quả đã quá chín.

(Tổng hợp)