Từ 1/10/2026, người đã tái hôn vẫn có thể nhận trợ cấp 3.012.000 đồng/tháng: Điều kiện cụ thể ra sao?

Từ ngày 1/10/2026, một số người đã tái hôn vẫn có thể được hưởng trợ cấp hằng tháng theo chính sách ưu đãi người có công nếu đáp ứng những điều kiện đặc biệt.

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tái hôn thuộc một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể được hưởng trợ cấp tuất 3.012.000 đồng/tháng và bảo hiểm y tế theo quy định.

