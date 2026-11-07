Từ ngày 1/7/2026, người chồng có vợ sinh con có thể được hưởng khoản trợ cấp một lần cao hơn trước theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nếu đáp ứng những điều kiện nhất định.
Từ 1/7/2026, người chồng có thể được nhận trợ cấp 5.060.000 đồng khi vợ sinh con: Điều kiện cụ thể ra sao?
Nguyệt Phạm |
Từ ngày 1/7/2026, một số người chồng có thể được hưởng khoản trợ cấp thai sản cao hơn trước nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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