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Vì sao nắp bút bi có 1 chiếc lỗ nhỏ?

Phác Thái Anh
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Nhiều người đến giờ vẫn chưa biết sự thật thú vị về chiếc lỗ trên nắp bút bi.

Bút bi là một vật dụng quen thuộc trong học tập và công việc hằng ngày. Hầu như ai cũng từng sử dụng bút bi, nhưng không phải ai cũng để ý đến một chi tiết rất nhỏ trên chiếc nắp bút: một lỗ tròn nằm ở đầu nắp. Nhiều người cho rằng lỗ này chỉ là một chi tiết trang trí hoặc giúp tiết kiệm nhựa khi sản xuất. Thực tế, nó được tạo ra với một mục đích vô cùng quan trọng liên quan đến sự an toàn của con người.

Vì sao nắp bút bi có lỗ nhỏ? - Ảnh 1.

Lý do chính khiến nắp bút bi có lỗ là để giảm nguy cơ nghẹt thở nếu người dùng, đặc biệt là trẻ em, vô tình nuốt phải nắp bút. Trong cuộc sống, không ít người có thói quen ngậm nắp bút khi học bài hoặc làm việc. Nếu chẳng may nắp bút lọt vào cổ họng và làm tắc đường thở, chiếc lỗ nhỏ trên nắp có thể tạo ra một khe hở để không khí vẫn lưu thông một phần. Mặc dù lượng không khí đi qua rất ít và không thể thay thế việc cấp cứu y tế, nhưng nó có thể giúp kéo dài thời gian quý giá để người bị nạn được sơ cứu hoặc đưa đến bệnh viện. Chính vì vậy, chi tiết nhỏ này đã góp phần cứu sống nhiều người trong những tình huống khẩn cấp.

Ngoài mục đích bảo vệ an toàn, lỗ trên nắp bút còn mang lại một số lợi ích khác. Khi đóng hoặc mở nắp bút, lỗ này giúp cân bằng áp suất không khí bên trong nắp, khiến việc sử dụng trở nên dễ dàng và êm hơn. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, lỗ nhỏ cũng giúp việc tạo khuôn và làm nguội sản phẩm thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là những công dụng bổ sung, còn ý nghĩa quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Vì sao nắp bút bi có lỗ nhỏ? - Ảnh 2.

Chi tiết tưởng chừng rất nhỏ này cho thấy các nhà thiết kế luôn chú trọng đến trải nghiệm và sức khỏe của người dùng. Để tạo ra một sản phẩm an toàn, họ không chỉ quan tâm đến chất lượng viết hay độ bền của cây bút mà còn tính đến những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thực tế. Vì thế, ở nhiều quốc gia, các tiêu chuẩn an toàn đối với nắp bút đã được ban hành nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở.

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lỗ nhỏ

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