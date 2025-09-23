Vì sao nam giới nên ăn 1 lát gừng sau khi thức dậy buổi sáng?

Đừng xem thường loại củ mộc mạc này, bởi trong gừng có chứa gingerol và nhiều hoạt chất chống viêm, kích thích tiêu hóa, được ví như “mật mã năng lượng” cho phái mạnh.

Ba lợi ích khi nam giới kiên trì ăn gừng vào buổi sáng

- Đánh thức hệ tiêu hóa: Sau một đêm nghỉ ngơi, dạ dày - ruột cần sự “khởi động” nhẹ nhàng. Gừng chứa tinh chất có khả năng kích thích tiết dịch tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc dạ dày. So với việc uống cà phê hay nước lạnh khi bụng rỗng, ngậm một lát gừng mỏng trong 3-5 phút trước khi nhai sẽ tốt hơn nhiều cho hệ tiêu hóa.

- Hỗ trợ tăng trao đổi chất: Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất trong gừng có thể làm tăng tốc độ chuyển hóa khi nghỉ ngơi khoảng 5%. Con số nghe có vẻ nhỏ, nhưng thực chất tương đương việc cơ thể tiêu hao thêm năng lượng bằng… nửa quả táo mỗi ngày. Với nam giới ngồi văn phòng lâu giờ, đây là sự hỗ trợ đáng kể.

- Tự nhiên chống viêm: Nam giới hiện đại thường đối diện với tình trạng viêm âm ỉ trong cơ thể. Gừng lại chứa những hợp chất tương tự curcumin (có trong nghệ), giúp ức chế enzyme gây viêm. Đặc biệt vào buổi sáng, khi hormone cortisol trong máu ở mức cao nhất, một lát gừng có thể trở thành “tấm khiên” tự nhiên bảo vệ sức khỏe.

Cách dùng gừng nâng cao hiệu quả

- Trà gừng táo tàu : 2 lát gừng + 3 quả táo tàu bỏ hạt, hãm với nước nóng 10 phút. Vị ngọt của táo tàu làm dịu bớt vị cay, thích hợp mùa thu - đông.

- Nước gừng mật ong : Nước cốt gừng pha với mật ong theo tỷ lệ 1:3, uống một thìa nhỏ vào buổi sáng. Người tiểu đường nên cân nhắc.

- Gừng ngâm giấm : Gừng non thái lát, ngâm với giấm gạo trong 3 ngày. Món này không chỉ giúp ăn ngon miệng mà còn tăng sức đề kháng.

Những ai cần thận trọng

- Người bị loét dạ dày không nên ăn gừng khi đói.

- Người có thể trạng “nóng trong”, hay bị mất ngủ, đổ mồ hôi trộm chỉ nên dùng 2-3 lần/tuần.

- Người đang uống thuốc chống đông máu (như warfarin) cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng gừng.

Một lát gừng buổi sáng có thể không “thần kỳ” như quảng cáo của những loại thực phẩm chức năng đắt đỏ, nhưng lại mang đến nguồn năng lượng tự nhiên, dễ tiếp cận và gần gũi. Cổ nhân từng ghi lại rằng Khổng Tử “không bữa nào bỏ gừng”, có lẽ vì hiểu rõ sức mạnh từ loại gia vị dân dã này.

