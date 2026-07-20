Vì sao mỹ nhân Trò Chơi Con Mực là người rước cúp vàng World Cup, còn Timothée Chalamet đem quả bóng định đoạt ra sân?

Không chỉ xem bóng, Jung Ho Yeon và Timothée Chalamet còn đến sân vận động diễn ra Chung kết World Cup để "cày KPI".

2 giờ sáng ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), cả thế giới đã cùng hướng mắt về sân vận động MetLife tại New York để chờ đón trận Chung kết trong mơ của FIFA World Cup 2026. Ba giờ đồng hồ nghẹt thở sau đó, chức vô địch chính thức gọi tên đội tuyển Tây Ban Nha.

Bên cạnh những diễn biến sân cỏ kịch tính, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay còn chứng kiến sự giao thoa mạnh mẽ với giới giải trí toàn cầu. Đây cũng là thời điểm quyết định để các ông lớn thời trang xa xỉ và thể thao như Louis Vuitton hay adidas hoàn tất chiến dịch truyền thông lớn nhất năm của mình bằng những quân bài đại sứ đắt giá.

Xuất hiện kiêu sa ở nghi thức rước cúp trang trọng, chiếc cúp vàng danh giá được hộ tống ra sân bởi nữ siêu mẫu, diễn viên toàn cầu Jung Ho Yeon và tay vợt Carlos Alcaraz. Thả dáng trên thảm cỏ MetLife, ngôi sao Squid Game chiếm trọn spotlight nhờ thần thái sắc sảo trong bộ váy đỏ rực rỡ thuộc BST Resort 2027 của Louis Vuitton, khéo léo phối cùng đôi ballet sneakers năng động.

Báu vật thế giới năm nay tiếp tục được bảo vệ nghiêm ngặt bên trong chiếc rương Monogram canvas xa xỉ do Louis Vuitton chế tác, duy trì truyền thống đồng hành hơn 1 thập kỷ ở vị trí này từ kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi. Điểm nhấn đắt giá trên thân rương là chữ "V" màu vàng được vẽ tay tỉ mỉ, tượng trưng cho "Victory" (Chiến thắng) và "Vuitton", phản chiếu trọn vẹn hào quang của nhà vô địch.

Giữa đại gia đình đông đúc của nhà mốt Pháp, màn xuất hiện này một lần nữa cho thấy chiến lược của Louis Vuitton khi liên tiếp trao cho Jung Ho Yeon cơ hội gắn liền hình ảnh với chiếc rương di sản.

Chỉ mới tháng trước (tháng 6/2026), cô cũng là nhân vật trung tâm trên vạch xuất phát tại chặng đua F1 Monaco Grand Prix để công bố chiếc rương cúp độc quyền của hãng. Dù chưa từng dự F1 trước đó, sự xuất hiện thần thái của ngôi sao xứ Hàn minh chứng hoàn hảo cho triết lý "Victory travels in Louis Vuitton".

Trong khi Jung Ho Yeon đảm nhận phần thanh lịch bên chiếc cúp tỷ đô thì ở một góc sân khác, Timothée Chalamet lại mang đến một làn gió thú vị đầy tính giải trí. Có mặt ở sân MetLife cùng Kylie Jenner, truyền thông gần như chỉ tập trung vào những khoảnh khắc hẹn hò, phát "cẩu lương" không chút ngần ngại của nam tài tử và bạn gái trên khán đài VIP.

Thế nhưng, lãng mạn không quên nhiệm vụ, "chàng rể quý tộc" thực chất đến đây kèm theo sứ mệnh cao cả với tư cách đại sứ thương hiệu của adidas. Bước ra từ đường hầm, tài tử Dune diện full look adidas năng động, tự hào ôm trên tay quả bóng của trận Chung kết - adidas Trionda Final - ra sân.

Hình ảnh này của Timothée Chalamet khẳng định vị thế tối thượng của thương hiệu thể thao nước Đức, khi trận đại chiến cuối cùng đã sạch bóng các đối thủ khác, để lại hai ứng cử viên đều là hai đội tuyển diện áo 3 đường kẻ. Trước đó vào tháng 6, vinh dự mang bóng này cũng từng được hãng trao cho một nam đại sứ khác là Lý Hiện trong trận Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia ở vòng bảng.

Trước đó nam diễn viên cũng là nhân vật chính của Backyard Legends - chiến dịch điện ảnh quảng bá World Cup 2026 của adidas. Đoạn phim ngắn gây chú ý khi tập hợp dàn sao đình đám như Lionel Messi, Jude Bellingham, David Beckham, Bad Bunny và Zinedine Zidane.

Theo đại diện adidas, Timothée là lựa chọn thuyết phục bởi tình yêu túc cầu thuần túy từ bé của anh. Sở hữu những kiến thức cực kỳ "niche" về các câu lạc bộ lâu đời hay niềm đam mê với những bộ tracksuit retro, nam tài tử là cầu nối hoàn hảo giữa văn hóa đại chúng và môn thể thao vua.

Ảnh: Instargram