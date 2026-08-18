Vì sao không nên uống nước dừa mỗi ngày?

Sở hữu vị ngọt thanh cùng khả năng bù nước bù khoáng tức thì, nước dừa được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, mê mấy cũng đừng dại mà uống nước dừa mỗi ngày đấy nhé!

Trong những ngày nắng, nóng hay sau các buổi tập luyện mệt mỏi, một ly nước dừa mát lạnh luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người Việt. Với vị ngọt tự nhiên cùng hệ dưỡng chất phong phú như kali, natri, magie, nước dừa giúp đập tan cơn khát và phục hồi thể lực nhanh chóng. Nhiều người cho uống nước dừa không phải để giải khát mà còn vì lý do làm đẹp như giảm cân, dưỡng da, dưỡng tóc... Thậm chí gần đây, sự kết hợp như cà phê Americano dừa hay latte dừa còn tạo nên xu hướng mới, khiến không ít người lầm tưởng đây là thức uống bổ dưỡng có thể nạp vào cơ thể mỗi ngày thay cho nước lọc.

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Thế nhưng, việc coi nước dừa là nguồn cấp nước hằng ngày lại là một sai lầm vô cùng nguy hiểm!

5 rủi ro sức khỏe nguy hiểm khi uống nước dừa mỗi ngày

Bác sĩ Chu Duệ Oánh (Chen Jui-ying) tại Bệnh viện Mackay Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết: "Bản chất sinh học của nước dừa không phù hợp cơ thể dung nạp liên tục hàng ngày". Việc duy trì thói quen uống mỗi ngày sẽ trực tiếp kích hoạt những hệ lụy sức khỏe đáng lo ngại như:

- Gây áp lực cho thận và rối loạn nhịp tim: Nước dừa chứa hàm lượng ion kali cực kỳ đậm đặc. Uống nước dừa liên tục mỗi ngày bắt buộc hệ bài tiết phải làm việc quá tải để đào thải lượng khoáng thừa, dễ dẫn đến tình trạng tăng kali huyết, gây áp lực nặng nề lên cầu thận và biến chứng rối loạn nhịp tim.

- Hại hệ tiêu hóa, gây chướng bụng tiêu chảy: Nước dừa mang tính mát sâu tự nhiên. Việc nạp lượng lớn nước dừa hàng ngày sẽ làm hạ nhiệt độ vùng bụng đột ngột, làm suy giảm các enzym tiêu hóa, khiến bạn thường xuyên bị chướng bụng, đầy hơi và tiêu chảy mãn tính.

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- Kích thích trào ngược dạ dày: Sự kết hợp giữa cà phê và nước dừa hay thói quen uống nước dừa nguyên chất khi bụng rỗng hàng ngày sẽ làm gia tăng kích thích lên niêm mạc đường ruột, khiến các chứng trào ngược axit và hội chứng ruột kích thích trở nên nghiêm trọng hơn.

- Tụt huyết áp đột ngột ở người thể trạng yếu: Với những người có thể trạng hư hàn, thường xuyên lạnh tay chân hoặc huyết áp thấp, việc nạp nước dừa hàng ngày sẽ khiến huyết áp tụt dốc nhanh chóng, gây nên những cơn chóng mặt, hoa mắt, bủn rủn chân tay.

- Gây kích ứng tử cung ở phụ nữ mang thai 3 tháng đầu: Trong giai đoạn đầu thai kỳ, bào thai cần sự ấm áp để làm tổ. Tính mát sâu và khả năng làm mềm cơ của nước dừa nếu nạp hằng ngày sẽ dễ gây kích ứng tử cung, hoàn toàn không phù hợp cho phụ nữ mang thai giai đoạn này.

5 sai lầm kinh điển cần loại bỏ ngay khi uống nước dừa

Bên cạnh tần suất uống hằng ngày, bác sĩ Chu Duệ Oánh cảnh báo những thói quen tiêu dùng sai cách dưới đây cũng trực tiếp biến nước dừa từ đồ uống ngon, bổ thành "nước độc" cho sức khỏe. Tốt nhất nên bỏ ngay hoặc tránh càng xa càng tốt:

- Uống ngay khi vừa đi nắng hoặc tập nặng: Khi cơ thể đang vắt kiệt sức và mạch máu giãn nở tối đa, việc nạp ngay ly nước dừa tính mát sâu sẽ gây co mạch đột ngột, dẫn đến tình trạng ớn lạnh, đầy bụng, thậm chí trúng gió.

- Uống vào ban đêm sát giờ ngủ: Hàm lượng kali dồi dào kích hoạt cơ chế lợi tiểu tự nhiên, ép thận phải làm việc liên tục cả đêm, làm tàn phá giấc ngủ sâu của bạn.

- Dùng chung với hải sản: Hải sản và nước dừa đều có đặc tính gây lạnh bụng rất mạnh. Khi đi cùng nhau vào dạ dày, chúng cộng hưởng lực khiến vùng bụng bị hạ nhiệt quá mức, gây ra những cơn đau bụng tiêu chảy dữ dội.

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- Dùng nước dừa để uống thuốc: Hàm lượng canxi và magie cao trong nước dừa sẽ liên kết hóa học với thuốc kháng sinh hoặc thuốc bổ sung sắt, làm mất tác dụng của thuốc và gây lắng cặn tại hệ tiêu hóa.

- Tích trữ nước dừa qua đêm: Nước dừa tiếp xúc với không khí rất dễ bị oxy hóa và nhiễm khuẩn. Uống nước dừa bổ sẵn để qua đêm hay quả dừa có mùi lạ dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng tiêu hóa cấp.

Uống nước dừa bao nhiêu là đủ?

Để nước dừa phát huy đúng công dụng giải nhiệt, bù khoáng mà không gây tác dụng phụ, các chuyên gia khuyến cáo người khỏe mạnh bình thường chỉ nên uống tối đa 2 đến 3 quả dừa mỗi tuần, với định lượng lý tưởng khoảng 150 - 300ml cho mỗi lần sử dụng. Thời điểm vàng để thưởng thức nước dừa là vào ban ngày, tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc khi cơ thể đã nghỉ ngơi ráo mồ hôi sau các hoạt động thể chất. Khi uống, bạn có thể thêm một vài hạt muối nhỏ vào ly nước dừa để vừa điều vị, vừa giúp trung hòa bớt tính mát sâu, bảo vệ hệ tiêu hóa luôn êm ái và khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: Health GVM, Family Doctor