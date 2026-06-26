Vì sao không nên dùng ấm siêu tốc khách sạn?

Một chuyên gia về nghi thức khách sạn cảnh báo du khách nên cẩn trọng khi dùng ấm siêu tốc trong phòng vì một thói quen khó ngờ của nhiều người trước đó.

Nhận phòng khách sạn thường mang lại cảm giác thư giãn và sang trọng với chiếc giường êm ái, bộ ga giường trắng tinh hay phòng tắm được thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên, một chuyên gia về khách sạn đang cảnh báo du khách nên cẩn trọng với một vật dụng tưởng như vô hại trong phòng: chiếc ấm siêu tốc.

Dù lưu trú tại khách sạn cao cấp hay nhà nghỉ bình dân, chuyên gia William Hanson cho biết có một lý do khá "kinh khủng" khiến ông khuyên mọi người hạn chế sử dụng ấm siêu tốc trong phòng.

Từ lâu đã có vô số mẹo và kinh nghiệm được chia sẻ về những điều nên và không nên làm khi ở khách sạn. Nhiều người có thói quen kiểm tra phòng để tìm các vết bẩn bất thường, nhìn dưới gầm giường, thử nhiệt độ nước tắm, bỏ những chiếc gối trang trí, rửa lại cốc uống nước hoặc lau điều khiển TV bằng khăn khử khuẩn.

Tuy nhiên, trong số những lưu ý đó, William Hanson đặc biệt nhắc đến chiếc ấm siêu tốc.

Ông chia sẻ với Mirror: "Mọi người sử dụng nó như một chiếc máy giặt mini và thường dùng để giặt những món đồ nhỏ."

Thực tế, một khảo sát của Hotels.com cho thấy 23% người Anh từng dùng ấm siêu tốc trong khách sạn để giặt đồ lót.

Khi được hỏi về thói quen này, William Hanson – người từng lưu trú tại nhiều khách sạn trên khắp thế giới – cho biết: "Ngay cả trong một vũ trụ song song kỳ quặc nào đó mà việc này được xem là chấp nhận được, tôi cũng không nghĩ bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn. Đó thậm chí còn không phải là cách giặt sạch hiệu quả."

Ông nói thêm: "Hầu hết khách sạn đều có dịch vụ giặt là, dù là tự thực hiện hay gửi ra ngoài. Nếu thực sự thiếu đồ lót, bạn hoàn toàn có thể ra cửa hàng mua thêm. Có rất nhiều lựa chọn khác trước khi phải dùng đến ấm siêu tốc – điều mà bạn không nên làm."

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Vị chuyên gia tiếp tục: "Có lẽ còn rất nhiều chuyện khác xảy ra với những chiếc ấm siêu tốc trong khách sạn, nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn biết."

Không chỉ có chuyện giặt đồ lót, còn xuất hiện nhiều câu chuyện về việc khách lưu trú cho mì ăn liền trực tiếp vào ấm siêu tốc để nấu như một chiếc nồi mini.

Về điều này, Hanson nhận xét: "Nếu muốn dùng nước nóng để nấu mì thì cứ làm, nhưng đừng nấu trực tiếp bên trong ấm."

Trong trường hợp vẫn cần sử dụng ấm siêu tốc, ông khuyến nghị: "Tôi luôn đun sôi một lần, đổ bỏ phần nước đó rồi mới bắt đầu sử dụng. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn nhiều."

Ông cho rằng việc này còn có thể giúp loại bỏ một phần cặn vôi tích tụ trong ấm, bên cạnh nhiều lợi ích khác.

Tuy nhiên, theo Hanson, không chỉ chiếc ấm siêu tốc mới đáng lưu ý. Cách ứng xử của khách lưu trú cũng quan trọng không kém.

Khảo sát từ Hotels.com cho thấy 40% người Anh cho rằng phép lịch sự của khách lưu trú tại khách sạn đang giảm sút. Trong đó:

- 51% thừa nhận từng cư xử thiếu lịch sự với nhân viên.

- 43% cho biết họ từng gây ồn ào ở hành lang hoặc vào đêm muộn.

- 25% thú nhận đã để phòng khách sạn bừa bộn quá mức khi trả phòng.

Dù việc giữ phép lịch sự khi lưu trú tại khách sạn vốn là điều nên làm, Hanson cho rằng điều này còn mang lại những lợi ích thiết thực cho chính du khách.

Ông giải thích: "Cách ứng xử tốt trong khách sạn không chỉ có lợi cho người khác mà còn trực tiếp nâng cao trải nghiệm của chính bạn."

Nhằm giúp du khách chuẩn bị tốt hơn cho những chuyến đi sắp tới, Hanson đã hợp tác với Hotels.com để xây dựng một "cẩm nang ứng xử tại khách sạn".

Ông cho biết: "Thông điệp cốt lõi trong hướng dẫn của tôi là những hành động nhỏ nhưng chu đáo có thể mang lại lợi ích rất lớn, từ giấc ngủ ngon hơn, dịch vụ tốt hơn cho đến khả năng tiết kiệm chi phí trong các chuyến đi sau."



