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Vì sao Iran hủy bỏ kế hoạch tấn công Ukraine?

Hoàng Vân
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Ngày 3/8, TASS đưa tin, Iran đã từ bỏ kế hoạch tấn công 3 cơ sở trên lãnh thổ Ukraine, để đáp trả vụ tấn công vào một tàu của Iran ở Biển Caspi.

Tướng Mohsen Rezaee - Cố vấn quân sự của lãnh đạo tối cao Iran.

Ngày 25/7, Ukraine đã tấn công một tàu hàng thương mại của Iran trên Biển Caspi, khiến một thủy thủ dân sự người Iran thiệt mạng. Ukraine cho rằng con tàu này vận chuyển trang thiết bị quân sự cho Nga.

Iran đã lên kế hoạch trả đũa. Tuy nhiên, vào ngày 3/8, nước Cộng hòa Hồi giáo đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Ukraine.

“Chúng tôi đã từ bỏ kế hoạch tấn công 3 cơ sở trên lãnh thổ Ukraine để đáp trả vụ tấn công vào một tàu của Iran ở Biển Caspi, sau khi Ukraine đưa ra lời xin lỗi”, tướng Mohsen Rezaee - Cố vấn quân sự của lãnh đạo tối cao Iran nói, được kênh truyền hình Press đưa tin.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Rezaee cho biết, Ukraine phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, Iran có bằng chứng cho thấy, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào tàu Iran là có chủ ý, bất chấp những lời đảm bảo ngược lại từ Ukraine.

Theo TASS
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