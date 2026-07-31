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Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe?

Minh Tuệ
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Đại diện Cục CSGT lý giải nguyên nhân đưa ra đề xuất tổ chức làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc chỉ dành cho xe vượt và căn cứ để xử lý vi phạm.

Cục CSGT vừa đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, theo đó bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm làn dành riêng cho các xe vượt.

Theo đại diện Cục CSGT, thực tế hiện nay nhiều tuyến cao tốc tại Việt Nam chỉ có 2 làn xe chạy và một làn khẩn cấp, thậm chí nhiều tuyến không có làn khẩn cấp.

Xuất phát từ thực tế này, Cục CSGT đang nghiên cứu kỹ phương án sử dụng làn sát dải phân cách giữa (làn 1) làm làn vượt nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc.

Tại làn đường này, các phương tiện sẽ bị cấm di chuyển liên tục. Mục đích chính là giữ cho làn đường luôn thông thoáng để các xe có thể vượt qua xe khác cùng chiều một cách an toàn. Sau khi thực hiện xong thao tác vượt, tài xế có trách nhiệm phải chuyển ngay về làn đường cũ (làn 2 hoặc làn 3) nếu các làn này đang trống.

Cục CSGT đề xuất làn vượt xe sát dải phân cách trên cao tốc - Ảnh 1.

Cục CSGT đề nghị bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm làn đường dành cho vượt xe.

Quy định này áp dụng nhất quán cho tất cả các loại phương tiện, kể cả xe con. Những tài xế mới hoặc người có thói quen lái chậm được khuyến cáo phải di chuyển ở các làn phía bên phải và tuyệt đối không đi vào làn vượt xe để tránh gây cản trở.

Để xác định một xe đang “di chuyển liên tục” trên làn vượt, đại diện Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh và video từ hệ thống camera giám sát trên tuyến hoặc dữ liệu từ camera hành trình của người dân cung cấp.

Cụ thể, nếu hình ảnh cho thấy phương tiện di chuyển ở làn 1 để vượt xe, khi đã vượt xong mà làn 2 và làn 3 vẫn trống nhưng tài xế không quay lại làn cũ mà tiếp tục bám làn 1, đó sẽ là căn cứ để xử lý vi phạm. Khi di chuyển tại làn này, phương tiện vẫn phải đảm bảo tuân thủ tốc độ tối thiểu và không vượt quá tốc độ tối đa cho phép của tuyến đường.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ không bị xử lý hành chính, bao gồm các tình huống cấp thiết hoặc sự kiện bất khả kháng mà tài xế gặp phải.

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