Chế độ ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và duy trì tinh thần ổn định là những thói quen được cho là có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ của nam giới.

Nhiều người cho rằng đàn ông là trụ cột của gia đình và cũng vì vậy, phần lớn nam giới có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ. Tất nhiên, lợi thế sinh học, hormone và các cơ chế bảo vệ sinh lý là một phần nguyên nhân giúp phụ nữ sống lâu hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít nam giới sống thọ.

Vì sao một số người đàn ông có tuổi thọ cao hơn những người khác? Điều này có thể liên quan đến lối sống. Từ xưa đến nay, các danh y đều khuyến khích con người chú trọng dưỡng sinh. Vậy bí quyết sống thọ của nam giới là gì? Theo các bác sĩ Trung Quốc, nếu duy trì được 5 thói quen dưới đây, mỗi người có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Ăn uống hợp lý

Chế độ ăn uống có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe và tuổi thọ. Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh hằng ngày mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Khi ăn, không nên ăn quá no mà chỉ nên dừng ở mức khoảng 7-8 phần no, để lại cảm giác hơi thòm thèm. Cách ăn này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Các món ăn cũng cần được phối hợp hợp lý. Bữa ăn nên có rau xanh, trong đó ưu tiên các loại rau màu xanh đậm. Cơ thể cần được bổ sung nguồn protein chất lượng như các sản phẩm từ đậu nành, thịt nạc, trứng và sữa.

Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt hoặc thực phẩm mặn. Nên ăn nhiều rau quả, giảm đồ ăn vặt và hạn chế ăn đêm.

Vận động thường xuyên

Ngày nay, giao thông thuận tiện khiến nhiều người ít vận động hơn. Tuy nhiên, lười vận động và ngồi lâu trong thời gian dài không có lợi cho sức khỏe.

Những người đàn ông sống thọ thường có thói quen tập luyện đều đặn. Việc vận động không nhất thiết phải thực hiện tại phòng gym. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, chạy bộ hoặc leo cầu thang mỗi ngày cũng có thể giúp rèn luyện cơ thể.

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Điều quan trọng là hình thành lịch vận động cố định. Bạn có thể duy trì 150 phút tập luyện aerobic mỗi tuần để tăng cường sức khỏe.

Ngủ ngon và đủ giấc

Giấc ngủ được ví như cơ chế phục hồi tự nhiên của cơ thể. Đây cũng là lý do sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều người cảm thấy khỏe khoắn trở lại sau khi có một đêm ngủ ngon.

Những người sống thọ thường chú trọng chất lượng giấc ngủ và duy trì thói quen ngủ nghỉ tốt.

Để ngủ ngon, cần hạn chế thức khuya và duy trì giờ đi ngủ, thức dậy tương đối cố định. Ngay cả vào ngày nghỉ hoặc dịp lễ, lịch sinh hoạt cũng không nên bị đảo lộn quá nhiều.

Thời lượng ngủ cũng cần phù hợp. Không nên thức quá khuya hoặc ngủ nướng kéo dài. Thời lượng ngủ mỗi đêm nên duy trì ở mức khoảng 6-8 giờ. Nếu cảm thấy buồn ngủ vào buổi trưa, có thể chợp mắt khoảng 15-30 phút.

Duy trì thói quen ngủ lành mạnh và bảo đảm chất lượng giấc ngủ trong thời gian dài được xem là yếu tố có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ.

Giữ tâm lý bình thản

Ở Trung Quốc, nhiều câu nói cổ xưa nhấn mạnh tầm quan trọng của trạng thái tinh thần đối với sức khỏe và cuộc sống.

Có những người cảm xúc không ổn định, dễ nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Một số người lại quá nhạy cảm, dễ khóc lóc và buồn bã. Đây đều là những biểu hiện của trạng thái tâm lý thiếu cân bằng.

Khi tinh thần không ổn định, con người thường dễ rơi vào trạng thái lo âu, u uất hoặc nóng giận. Những cảm xúc này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vì vậy, duy trì tâm lý bình thản, ổn định được xem là một thói quen có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Biết cách chăm sóc sức khỏe

Những người đàn ông sống thọ thường chú trọng các nguyên tắc dưỡng sinh trong cuộc sống hằng ngày. Họ không hút thuốc, không uống rượu, tránh ngồi lâu và hạn chế thức khuya.

Không chỉ kiểm soát cân nặng hợp lý, họ còn chú ý duy trì các chỉ số đường huyết, huyết áp và mỡ máu ở mức phù hợp.

Chăm sóc sức khỏe một cách khoa học có thể góp phần cải thiện sức khỏe và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.