Vì sao chu trình giặt nhanh cần nước giặt chuyên biệt để xử lý mùi hôi?

Chế độ giặt nhanh giúp xử lý quần áo chỉ trong 15 phút, nhưng đồ tập vẫn có thể còn mùi. Nguyên nhân không nằm ở chu trình giặt mà ở cách xử lý đồ và loại nước giặt sử dụng.

Với người thường xuyên tập luyện thể thao, chế độ giặt nhanh (Quick Wash) là giải pháp tiện lợi để xử lý nhanh chóng vết bẩn và mùi cơ thể trên trang phục. Do thời gian giặt, xả và vắt đều được rút ngắn, chương trình này phù hợp với tải giặt nhỏ, quần áo ít bẩn hoặc cần làm mới nhanh như quần áo thể thao, đồ tập gym, áo thun mặc hằng ngày. Đặc biệt, với đồ tập, việc giặt nhanh ngay sau khi vận động còn giúp hạn chế mùi hôi và bảo vệ độ đàn hồi của sợi vải.

Tuy nhiên, nếu để đồ tập thấm mồ hôi trong túi hoặc giỏ đồ nhiều giờ trước khi cho vào máy, mùi sẽ có thời gian bám sâu. Khi đó, chu trình giặt ngắn không cho nước giặt thông thường đủ thời gian phát huy hiệu quả làm sạch. Vì vậy, quần áo có thể vẫn còn mùi dù đã giặt xong.

Vì sao đồ tập giặt nhanh xong vẫn hôi?

Đồ tập thường được làm từ polyester, spandex hoặc sợi tổng hợp - những chất liệu co giãn tốt, thấm hút và thoát ẩm nhanh. Tuy nhiên, cấu trúc sợi polyester lại có đặc tính "hút dầu" (oleophilic), khiến dầu nhờn và vi khuẩn dễ bám chặt vào các kẽ sợi hơn so với trang phục thông thường. Nếu không được giặt ngay sau khi vận động, mùi càng có thời gian bám sâu và khó xử lý.

Theo tạp chí tiêu dùng Which của Anh, một trong những sai lầm phổ biến nhất là để đồ thể thao ẩm ướt nằm trong túi hoặc giỏ kín quá lâu trước khi giặt. Bà Rebecca Jakeman, chuyên gia của Which, cho biết việc gom quần áo đẫm mồ hôi ném ngay vào giỏ hoặc lồng máy giặt khiến mồ hôi không thể bay hơi. Vi khuẩn và mùi hôi sẽ tích tụ, tạo thành hỗn hợp khó làm sạch, khiến quần áo trông có vẻ sạch sau khi giặt nhưng nhanh chóng bốc mùi trở lại ngay khi cơ thể nóng lên lúc tập luyện.

Quần áo trông sạch nhưng mùi hôi vẫn có thể lưu lại trong sợi vải nếu không được xử lý đúng cách.

Bên cạnh việc để đồ tập ám mùi quá lâu, những thói quen như nhồi đầy lồng giặt hoặc dùng quá nhiều nước giặt, nước xả cũng làm giảm hiệu quả làm sạch. Đặc biệt, người dùng cũng cần lưu ý không phải công thức giặt tẩy nào cũng được tối ưu cho chu trình giặt ngắn. Với thời gian giặt, xả và vắt rút gọn, sản phẩm dùng cho giặt nhanh cần có khả năng phân tán nhanh trong nước, làm sạch trong thời gian ngắn và dễ xả sạch. Đây cũng là lý do việc lựa chọn đúng nước giặt trở thành yếu tố quan trọng không kém việc chọn đúng chế độ giặt.

Bí quyết giặt đồ tập sạch thơm trong 15 phút

Để tối ưu hóa chu trình giặt nhanh và giữ phom dáng đồ tập, người dùng nên xử lý đồ tập sớm, tránh để qua đêm. Ngay sau khi vận động, nên lấy quần áo ra khỏi túi; nếu chưa giặt liền, hãy phơi hoặc treo ở nơi thoáng gió để giảm ẩm bí. Bên cạnh đó, chỉ nên giặt lượng đồ vừa phải, khoảng 3-4kg cho một mẻ giặt nhanh, lộn trái quần áo và kiểm tra khóa kéo, phụ kiện trước khi cho vào máy để hạn chế ma sát làm hỏng sợi vải.

Cùng với đó, để giặt sạch thơm, cần đong đúng liều lượng và chọn công thức nước giặt dành riêng cho giặt nhanh. Với chu trình ngắn, một sản phẩm giặt tẩy được thiết kế riêng cho giặt nhanh sẽ giúp làm sạch và lưu hương hiệu quả hơn, đồng thời giảm rủi ro bọt, cặn hoặc mùi còn sót lại sau khi xả.

Để giải quyết vấn đề giặt nhanh vẫn còn mùi, Unilever đã phát triển OMO Siêu Tốc - sản phẩm chuyên dụng, giúp khử mùi hiệu quả trong thời gian ngắn

Để trả lời cho việc nước giặt nào phù hợp giặt nhanh và giữ hương thơm bền lâu, năm 2026, Phòng thí nghiệm Thẩm định Unilever đã nghiên cứu và cho ra mắt Nước giặt OMO Siêu tốc giúp làm sạch quần áo ngay cả trong chu trình ngắn nhất 15 phút. Đây là sản phẩm nước giặt đầu tiên được phát triển riêng cho chu trình giặt nhanh của máy giặt, ứng dụng công nghệ Pro-S để giải quyết đồng thời ba yêu cầu quan trọng.

Pro-Speed giúp hoạt chất làm sạch được kích hoạt ngay từ giây đầu tiên trong nước lồng giặt, đánh bay vết bẩn siêu tốc, làm sạch vượt trội (*) chỉ trong 15 phút (**).

Pro-Scent khử mùi và lưu hương cao cấp, giúp loại bỏ những "vết bẩn vô hình" là mồ hôi, tạo điều kiện cho nước hoa phủ lên bề mặt vải và lưu hương tốt hơn.

Pro-Sense với công thức đặc tính nhanh tan và ít bọt, giúp xả sạch cặn bọt nhớt ngay cả trong một lần xả của chu trình giặt nhanh.

Công nghệ PRO-S có trong nước giặt OMO Siêu Tốc giải quyết đồng thời ba yêu cầu quan trọng của chu trình giặt ngắn: làm sạch nhanh, xử lý mùi hiệu quả và xả sạch, không để lại cặn nhớt

Nhìn chung, chế độ giặt nhanh không phải "thủ phạm" khiến đồ tập còn mùi. Vấn đề thường nằm ở cách xử lý quần áo trước khi giặt, tải lượng trong lồng giặt, liều lượng và công thức nước giặt đi kèm. Nước giặt OMO Siêu Tốc với công thức được nghiên cứu riêng cho chế độ giặt nhanh, kể cả chu trình ngắn nhất chỉ 15 phút (**) là trợ thủ đắc lực của người yêu vận động, giúp quần áo được xử lý nhanh gọn, sạch thơm, tiết kiệm điện nước, cho việc giặt giũ thêm thuận tiện và hiệu quả.

*Dựa vào kết quả nội bộ với vết bẩn dầu ăn trên vải Polyester trong điều kiện thí nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi

**Chu trình giặt nhanh của máy giặt trong điều kiện thí nghiệm.