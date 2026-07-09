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Vì sao các casino không có đồng hồ và cửa sổ?

Hoàng Lan/VTC News
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Bước vào casino, nhiều người nhận thấy một điểm đặc biệt là hầu như không có đồng hồ treo tường hay cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là một chiến lược thiết kế được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tác động đến tâm lý người chơi.

Vậy, vì sao các casino loại bỏ hai chi tiết tưởng chừng rất bình thường này?

Quên khái niệm thời gian

Đồng hồ và cửa sổ là hai yếu tố giúp con người nhận biết thời gian một cách tự nhiên. Chỉ cần nhìn ánh sáng ngoài trời hoặc liếc qua đồng hồ, mọi người có thể biết đã đến lúc nghỉ ngơi, ăn uống hay trở về nhà.

- Ảnh 1.

Vì sao các casino không có đồng hồ và cửa sổ? (Ảnh: Getty Imgae)

Một người làm việc trong casino tại Mỹ từng tiết lộ trên Quora: “ Người chơi quên mất mình đã vào sòng bạc từ lúc nào và chơi ở đó bao lâu. Vì lý do này, các nhà thiết kế casino loại bỏ cửa sổ khỏi cấu trúc tòa nhà để ngăn người chơi nhìn ra bên ngoài ”.

Đồng hồ cũng có ý nghĩa tương tự. Khi không có công cụ đếm thời gian, mọi người sẽ không biết đã chơi quá lâu và đến lúc phải về nhà.

Bằng cách loại bỏ hoàn toàn đồng hồ và cửa sổ, các casino thành công trong việc xóa nhòa ranh giới giữa ngày và đêm.

Duy trì sự tập trung

Theo trang Mental Floss , các nhà điều hành casino bác bỏ ý kiến cho rằng họ cố tình làm rối loạn cảm giác về thời gian của khách hàng. Trong một bài báo trên Time Out Chicago , người quản lý của casino Horseshoe ở Hammond, Indiana (Mỹ), chỉ ra rằng hầu hết mọi người đều mang theo điện thoại kiêm chức năng đồng hồ.

- Ảnh 2.

Casino không để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự tập trung của người chơi. (Ảnh: Getty)

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Ánh sáng tự nhiên không thể được kiểm soát giống như ánh sáng trong nhà và đôi khi có thể tạo ra hiện tượng chói mắt trên màn hình chơi, bài và các thiết bị khác của sòng bạc.

Do đó, bằng cách loại bỏ cửa sổ, các nhà điều hành casino có thể kiểm soát ánh sáng và môi trường chính xác hơn, tránh mọi hiện tượng chói mắt hoặc gây khó chịu về thị giác. Điều này giúp duy trì sự tập trung ở người chơi.

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chơi casino

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