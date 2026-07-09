HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Công an đề xuất: Tạm hoãn xuất cảnh, cắt điện nước, niêm phong trụ sở để cưỡng chế xử phạt hành chính

Anh Khôi
|

Bộ Công an đề xuất bổ sung một số biện pháp cưỡng chế mới nhằm xử lý tình trạng cá nhân, tổ chức chây ỳ, né tránh thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Bộ Công an đề xuất: Tạm hoãn xuất cảnh, cắt điện nước, niêm phong trụ sở để cưỡng chế xử phạt hành chính - Ảnh 1.

Theo dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công an đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính có tính răn đe trực tiếp hơn.

Cụ thể, dự thảo đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ . Biện pháp này được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự thảo cũng đề xuất yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp cần cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.

Với lĩnh vực giao thông, dự thảo đề xuất tạm dừng đăng kiểm phương tiện, tạm dừng đăng ký phương tiện, tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng.

Theo Bộ Công an, thực tế cho thấy nhiều trường hợp không thể thi hành cưỡng chế do doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không có tiền trong tài khoản, không có tài sản hoặc đã giải thể. Một số cá nhân bị cưỡng chế cũng không có tiền để nộp phạt.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức cố tình chây ỳ, né tránh nghĩa vụ thi hành trong khi hệ thống biện pháp cưỡng chế hiện hành còn hạn chế. Điều này dẫn đến tình trạng quyết định xử phạt chỉ dừng lại “trên giấy”, khó triển khai hoặc triển khai không triệt để.

Một điểm mới khác trong dự thảo là quy định về kê biên tài sản. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản với giá trị khác nhau, cơ quan chức năng sẽ ưu tiên kê biên tài sản có giá trị thấp hơn trước. Quy định này nhằm giảm tác động đến đời sống và hoạt động kinh doanh của đối tượng bị cưỡng chế, nhưng vẫn bảo đảm thu hồi tiền phạt cho ngân sách.

Hiện nay, pháp luật chủ yếu quy định các biện pháp cưỡng chế liên quan đến tài chính và tài sản, như khấu trừ lương, thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản, kê biên tài sản để bán đấu giá hoặc thu tiền, tài sản khác do bên thứ ba đang nắm giữ trong trường hợp có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Tuy nhiên, các biện pháp này gặp khó khi đối tượng vi phạm không có thu nhập cố định, không có số dư trong tài khoản ngân hàng hoặc đã tẩu tán tài sản trước khi bị cưỡng chế.

Dự thảo được lấy ý kiến đến ngày 9/7 và dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

bộ công an

thuế

đề xuất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại