Vì sao Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải tháo gỡ camera trong phòng khám?

Ngày 22-10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xác nhận đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Anh P. - Trưởng khoa Răng hàm mặt - tháo gỡ những camera gắn tại khoa không đúng quy định.

Từ mâu thuẫn nội bộ dẫn đến việc gắn camera trong một số phòng khám ở Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo phản ánh của ông N.H.L. (ngụ xã Quảng Tiến, tỉnh Đắk Lắk), vừa qua, ông đến Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và rất bất ngờ khi thấy camera trong phòng khám chiếu thẳng vào mặt bệnh nhân.

"Tôi cảm thấy không thoải mái khi camera chiếu vào người bệnh như vậy. Cá nhân tôi không muốn bị lộ lọt hình ảnh khi khám bệnh nên từng có ý kiến với bác sĩ đang thăm khám. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ nói khoa lắp camera mà không trả lời gì thêm" - ông L. cho hay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thịnh, sau khi nắm bắt thông tin về việc tự gắn camera tại Khoa Răng hàm mặt, ông đã tổ chức cuộc họp và yêu cầu báo cáo chi tiết.

Tại đây, bà P. thừa nhận việc lắp đặt camera đã đưa ra trong cuộc họp khoa và hầu hết đều đồng ý. Bà P. cho rằng đã báo cáo "bằng miệng" với ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, và được đồng ý.

Theo ông Thịnh, việc báo cáo "bằng miệng" không đảm bảo tính pháp lý, không đúng quy định. Do đó, ông chỉ đạo phải tháo ngay các camera để làm lại quy trình từ đầu.

Ông Thịnh cũng yêu cầu khoa này phải có văn bản xin chủ trương, trình bày rõ mục đích gắn camera và ai chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin, hình ảnh bệnh nhân, để xem xét.

"Tôi đã tìm hiểu và xác định có xích mích từ nội bộ dẫn đến việc gắn camera này. Một số người trong khoa không đồng thuận với nhau, soi mói nhau và tôi sẽ chấn chỉnh nghiêm việc không đoàn kết nội bộ ấy" - ông Thịnh khẳng định.

Theo tìm hiểu, Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã lắp đặt camera giám sát từ 2 tháng qua ở một vài vị trí trong khoa và trong phòng khám bệnh riêng của bác sĩ.