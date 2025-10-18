Một bệnh viện công tại Lào Cai đã 4 năm không có lương

Cán bộ, viên chức của bệnh viện đi bán rau, bán sữa để mưu sinh

Bệnh viện GTVT Yên Bái nằm trên khuôn viên hơn 1.200 m2, gồm 4 tòa nhà: khu điều trị bệnh nhân khoa Đông y, nhà A, nhà B và nhà C. Từ năm 2021, bệnh viện bắt đầu rơi vào tình trạng nợ lương cán bộ nhân viên y bác sĩ. Từ năm 2024 đến nay gần như dừng việc khám chữa bệnh. Dù vậy, một số cán bộ, viên chức vẫn bám trụ, duy trì trông nom và hoạt động tại cơ sở.

Bệnh viện GTVT Yên Bái.

Hàng tháng, chị Nguyễn Thị Bích Thuận (48 tuổi), điều dưỡng viên Bệnh viện GTVT Yên Bái, vẫn đều đặn ra vào cơ quan, cố gắng bám trụ với nghề mà chị đã gắn bó suốt 17 năm. “Ở tuổi này, tìm việc mới không dễ. Tôi đã dành 6 năm học và nhiều năm gắn bó tại đây, chỉ mong được tiếp tục công việc để cuộc sống ổn định hơn”, chị Thuận chia sẻ.

Chị Thuận xác nhận, từ tháng 1/2021 đến nay, chị cùng các cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện bị nợ lương và chậm đóng BHXH. Gia đình ba người của chị hiện chỉ trông vào khoản lương công nhân của chồng, khoảng 6, 7 triệu đồng mỗi tháng. Để có thêm thu nhập, chị từng mua rau về bán ở chợ, sau đó chuyển sang làm thuê cho một cửa hàng sữa. “Bán rau thì lời lãi chẳng đáng bao nhiêu vì chỉ tranh thủ được ít thời gian, không có khách quen. Mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn, may mắn lắm mới được trăm, hai trăm nghìn, cũng không đủ trang trải cuộc sống. Tôi chỉ mong các cấp sớm giải quyết những vướng mắc để chúng tôi được nhận lương, đóng lại bảo hiểm và có cơ hội tiếp tục cống hiến”, chị Thuận ngậm ngùi.

Cán bộ, viên chức bệnh viện GTVT Yên Bái phải làm nhiều nghề để mưu sinh.

Trước tình trạng đó, ngày 24/9/2025, các cán bộ, viên chức và người lao động tại bệnh viện GTVT Yên Bái đã có đơn kêu cứu. Theo quyết định 1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 về Tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ GTVT (nay là bộ Xây dựng), BV GTVT sẽ chuyển về tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, theo cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện, từ đó đến nay, bệnh viện vẫn chưa được UBND tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) tiếp nhận.

Bên cạnh đó, giai đoạn cuối năm 2020, bệnh viện GTVT được Bộ GTVT lúc đó phân loại là đơn vị đảm bảo chi thường xuyên. Nhưng 4 năm trở lại đây, bệnh viện không thể đảm bảo chi thường xuyên nên nợ lương, chậm đóng BHXH cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Từ tháng 6/2024, bệnh viện GTVT Yên Bái dừng hoạt động khám, chữa bệnh do không đủ kinh phí.

Việc chậm lương khiến cán bộ, viên chức của bệnh viện rơi vào cảnh khó khăn, không có nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống. Họ mong các cấp lãnh đạo sớm xem xét, hỗ trợ chi trả số lương còn nợ, đóng bổ sung các khoản bảo hiểm và bố trí lại vị trí việc làm để được tiếp tục cống hiến.

Phúc đáp đơn cầu cứu, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Lào Cai đề nghị xem xét, xử lý theo quy định.

Cục Y tế Giao thông vận tải nói gì?

Ngày 16/10, Cục Y tế GTVT đã có đơn phản hồi về vấn đề này. Theo đó, việc bàn giao được thực hiện giữa Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và UBND tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), Cục Y tế Giao thông vận tải có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để thực hiện bàn giao Bệnh viện GTVT Yên Bái. Tuy nhiên, đến nay, việc bàn giao vẫn chậm trễ do UBND tỉnh Lào Cai chưa thống nhất tiếp nhận vì bệnh viện còn tồn tại nhiều vướng mắc về tài chính, tài sản và công nợ.

Nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất để hoang hóa, gây lãng phí.

Theo Cục Y tế GTVT, nguyên nhân khiến bệnh viện không đảm bảo được chi thường xuyên xuất phát từ việc bị xếp loại là đơn vị “tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên”. Việc xếp loại này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2020–2022, do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện phân loại. Sang giai đoạn 2023–2025, bệnh viện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định bàn giao về địa phương, không còn là đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. Vì vậy, Bộ GTVT không còn thẩm quyền phân loại mức độ tự chủ tài chính đối với Bệnh viện GTVT Yên Bái.

Liên quan đến việc nợ lương, chậm đóng BHXH và dừng hoạt động, Cục Y tế GTVT cho rằng nguyên nhân xuất phát từ giai đoạn dịch Covid-19, khi nguồn thu của bệnh viện giảm mạnh, không được hỗ trợ kinh phí, dẫn đến mất cân đối tài chính, nợ lương và chậm đóng bảo hiểm kéo dài. Cùng với đó, việc ông Nguyễn Văn Giang - nguyên Giám đốc Bệnh viện GTVT Yên Bái, cùng một số cán bộ, y bác sĩ bị xử lý hình sự trong vụ án gian lận bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 - 2020 khiến đơn vị không còn người đủ điều kiện chuyên môn để thay thế người đứng đầu đơn vị. Điều này dẫn đến bệnh viện GTVT Yên Bái không thể thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, mất khả năng ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT và buộc phải tạm dừng hoạt động từ tháng 6/2024.

Trước thực trạng trên, Cục Y tế GTVT cho biết đã ghi nhận ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện GTVT Yên Bái. Cục sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Cục Y tế để thực hiện việc tiếp nhận bệnh viện theo đúng tinh thần “bàn giao nguyên trạng” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí cho bệnh viện theo quy định.