Vì sao bạn nên ăn một thìa mật ong vào mỗi sáng?

Báo VnExpress dẫn lời Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, mật ong là chất tạo ngọt tự nhiên tốt hơn nhiều so với đường cát. Trung bình một thìa mật ong có 64 kcal, 8,6 g đường fructose, 0,06 g protein, một lượng nhỏ vitamin C, B, folate, canxi, sắt, kali, natri, magie, kẽm, đồng, phốt pho, florua, selen... Các loại mật ong sẫm màu có hàm lượng chất chống oxy hóa nhiều hơn loại nhạt màu.

Mỗi ngày ăn một thìa mật ong cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

Kiểm soát huyết áp

Mật ong có thể giúp hạ huyết áp, cải thiện lượng mỡ trong máu, điều hòa nhịp tim và ngăn ngừa sự chết của các tế bào khỏe mạnh, tất cả các yếu tố này có thể cải thiện chức năng và sức khỏe tim mạch.

Kiểm soát cholesterol

Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng ăn mật ong cũng có liên quan đến việc giảm lượng cholesterol toàn phần và triglyceride.

Mỗi ngày ăn một thìa mật ong rất tốt cho sức khỏe

Làm lành vết thương khi dùng tại chỗ

Mật ong là chất kháng khuẩn tự nhiên với tác dụng chữa lành vết thương. Mật ong phản ứng với chất lỏng của cơ thể để tạo ra hydrogen peroxide, tạo ra một môi trường không thuận lợi cho vi khuẩn.

Mật ong được nghiên cứu về công dụng của nó trong việc điều trị hiệu quả các loại loét. Mật ong có thể làm giảm kích thước, cảm giác đau và mùi hôi của các vết loét trên da.

Có tác dụng giảm cân

Báo Lao động dẫn nguồn một nghiên cứu đăng trên Journal of Obesity cho biết, mật ong giúp giảm cân nhờ vào khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường quá trình trao đổi chất. Mật ong chứa các loại đường tự nhiên như fructose và glucose, cung cấp năng lượng nhanh chóng nhưng lại không gây tăng lượng insulin đột ngột như đường tinh luyện.

Điều này giúp duy trì mức đường huyết ổn định và hạn chế việc tích trữ mỡ thừa trong cơ thể, nhất là mỡ bụng. Khi ăn mật ong vào buổi sáng, cơ thể có thể duy trì năng lượng ổn định suốt cả ngày mà không cần phải nạp thêm các thực phẩm nhiều calo.

Hơn nữa, mật ong có tác dụng hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa, trong đó có cả mỡ nội tạng và mỡ bụng, nhờ vào các chất chống oxy hóa và axit amin có trong thành phần. Những hợp chất này giúp kích thích quá trình tiêu hóa và làm tăng hiệu quả trao đổi chất, đồng thời giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng từ chất béo thay vì tích trữ dưới dạng mỡ. Mật ong cũng chứa vitamin và khoáng chất giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cân bằng lượng cholesterol.

Làm dịu đau họng và giảm ho

Tác dụng được ghi nhận rõ ràng nhất của mật ong là hỗ trợ giảm ho và đau họng. Một số hướng dẫn lâm sàng quốc tế khuyến nghị có thể dùng mật ong để giảm ho cấp tính ở trẻ em trên 1 tuổi và người lớn.

Mật ong giúp:

Tạo lớp phủ làm dịu niêm mạc họng.

Giảm kích thích gây ho.

Hỗ trợ làm loãng dịch tiết đường hô hấp trên...

Lưu ý khi sử dụng mật ong

Để đảm bảo an toàn, bạn nên dùng 1-2 thìa (khoảng 5-10 ml) mật ong mỗi ngày. Cách tốt nhất là pha mật ong với nước ấm uống vào buổi sáng để cải thiện tiêu hóa hoặc trước khi ngủ. Thay thế đường tinh luyện trong trà, sinh tố hoặc món ăn bằng mật ong tốt cho sức khỏe.

Tuyệt đối không cho trẻ dưới một tuổi ăn mật ong dưới bất kỳ hình thức nào (trực tiếp hoặc chế biến trong thực phẩm) để tránh nguy cơ ngộ độc. Mật ong có thể chứa các bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum, có khả năng tiết ra độc tố, nguy hiểm đối với hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ.

Thực phẩm này cũng không thích hợp với người nhạy cảm, có tiền sử dị ứng với phấn hoa. Người đang dùng các loại thuốc chống đông, chống co giật, trầm cảm, chống nấm hoặc thuốc steroid... nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi dùng mật ong.