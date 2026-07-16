Câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, quê Tây Ninh) dành trọn 58 năm chờ đợi người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã khiến nhiều người xúc động trong những ngày qua. Cùng với việc chờ kết quả xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ, điều mà dư luận quan tâm là liệu bà Lệ có được hưởng chế độ vợ liệt sĩ hay không.

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã lên tiếng giải thích những vướng mắc về hồ sơ, căn cứ pháp lý đến thời điểm hiện nay trong việc xem xét công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Bà Nguyễn Thị Lệ vẫn lặng lẽ chờ đợi người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên suốt 58 năm. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từng có nguyện vọng đề nghị cơ quan chức năng xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng này vẫn chưa thể thực hiện do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện còn tồn tại sự không thống nhất về họ tên. Cụ thể, Quyết định số 04 TTg-A và giấy báo tử đều ghi tên "Huỳnh Văn Quyên", trong khi Bằng Tổ quốc ghi công ghi "Huỳnh Văn Quên". Sau khi xác minh, Sở Nội vụ sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nếu đủ căn cứ.

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết hồ sơ công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ hiện còn thiếu theo quy định. Ảnh: Nguyễn Tiến

Bà Nguyễn Thị Lệ đến dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Lệ, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết trong thời kỳ kháng chiến, bà và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có trong quan hệ yêu đương, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị xem xét hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Khi đó, Sở Nội vụ đã hướng dẫn bà bổ sung giấy xác nhận của cha, mẹ liệt sĩ công nhận bà là con dâu, tức vợ liệt sĩ. Trường hợp này không bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn nếu có xác nhận của thân nhân theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi nhận lại hồ sơ, bà Lệ chưa bổ sung giấy tờ theo hướng dẫn và cũng không nộp lại hồ sơ để tiếp tục xem xét.

"Phải có giấy xác nhận của mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên công nhận bà Lệ là con dâu thì hồ sơ mới có cơ sở giải quyết. Chúng tôi đã chờ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ bổ sung", lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết.

Bà Lệ cùng thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng cho hay, ngay sau khi nắm thông tin về câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, đơn vị đã tiến hành rà soát, xác minh và mong muốn hỗ trợ bà được hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Tuy nhiên, do còn vướng các thủ tục pháp lý theo quy định nên hiện chưa thể giải quyết.

Trong khi đó, việc xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện sau khi lực lượng quy tập phát hiện 7 bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Trong số các di vật tìm thấy có thông tin mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.



Ông Huỳnh Văn Nhỏ và ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu ADN phục vụ công tác giám định. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sau khi thông tin được công bố, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ và ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, nhận định bộ hài cốt có thể là người thân của mình. Ngày 7/7, hai ông đã được lực lượng chức năng đưa đi lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đoàn công tác cũng đã đến làm việc với gia đình nhằm xác minh các thông tin liên quan. Qua đối chiếu hồ sơ, đoàn công tác ghi nhận giấy báo tử do Quân khu 9 cấp ghi tên liệt sĩ là "Huỳnh Văn Quyên", hy sinh ngày 2/3/1968, trong khi Bằng Tổ quốc ghi công lại ghi "Huỳnh Văn Quên".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và chờ kết quả giám định ADN để có kết luận chính xác về nhân thân bộ hài cốt cũng như hoàn thiện các thủ tục liên quan.