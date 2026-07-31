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Vì sao Ba Lan không thể đánh chặn tên lửa Kh-101 bay sâu 100km vào lãnh thổ?

Hoàng Vân
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Không quân Ba Lan đã thất bại trong việc đánh chặn tên lửa hành trình Kh-101 của lực lượng Nga bay sâu 100km vào không phận của mình.

Máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan.

Vào đêm 30/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn khác nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine.

Không giống như các cuộc tấn công trước đây, chủ yếu nhắm vào Kiev bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, cuộc không kích mới nhất này còn có cả tên lửa hành trình, với phạm vi tấn công mở rộng sang miền Tây Ukraine.

Một lần nữa, ít nhất một tên lửa Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan.

Theo Không quân Ba Lan, khoảng 3h40 sáng (giờ địa phương), một vật thể không xác định di chuyển về phía Tây đã được phát hiện trong không phận nước này. Máy bay F-16 đã được điều động để đánh chặn nó.

Sáu phút sau, lúc 3h46 sáng, trước khi vật thể có thể được xác định rõ ràng, nó đã biến mất khỏi màn hình radar.

Phi hành đoàn của máy bay F-16 được điều đến khu vực đã xác định được vị trí vụ nổ gần làng Tarnawa-Kolonia thuộc tỉnh Lublin.

Quả tên lửa đã để lại một hố rộng 10m. Khoảng cách từ địa điểm vụ nổ đến các tòa nhà dân cư gần nhất là khoảng 2km.

Nhiều khả năng một tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160 hoặc Tu-95MS của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan, gần thành phố Volodymyr thuộc tỉnh Volyn của Ukraine.

Sau đó, nó tiếp tục di chuyển thêm khoảng 100km nữa, trước khi đâm vào một cánh đồng ở khu vực dân cư thưa thớt.

Lực lượng không quân Ba Lan trước đó đã điều động hai máy bay chiến đấu, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C).

Như đã đề cập, các tên lửa đã được theo dõi khi chúng vẫn còn trong không phận Ukraine. Tuy nhiên, Không quân Ba Lan đã không thể đánh chặn được tên lửa này.

Một lý do có thể là do thời gian có hạn đối với quân đội Ba Lan. Xét cho cùng, với tốc độ bay khoảng 900km/h, tên lửa Kh-101 có thể bay được 100km trong chưa đầy bảy phút.

Tuy nhiên, nếu các máy bay F-16 đã đang tuần tra và mối đe dọa có thể được dự đoán trước, vấn đề có thể nằm ở quy trình ra quyết định cũng như quy tắc giao chiến, vốn yêu cầu phải xác định mục tiêu bằng mắt thường, và phải được sự cho phép trước khi có thể tấn công.

Đồng thời, cách biên giới Ukraine khoảng 100km là 3 thành phố lớn của Ba Lan - Chełm, Zamosc và Lublin. Tên lửa hành trình Nga đã bay qua quãng đường này của một quốc gia thành viên NATO mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cách địa điểm tên lửa rơi khoảng 50km về phía Tây Nam là Stalowa Wola, một trung tâm lớn của ngành công nghiệp quốc phòng và sản xuất xe bọc thép Ba Lan.

Theo Defense Express
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Tags

Nga

tên lửa Kh-101

vũ khí

quân sự

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