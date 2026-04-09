Vi khuẩn ăn khối u ung thư đã ra đời

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Waterloo đã phát triển một dòng vi khuẩn có khả năng tiêu diệt các khối u ung thư từ bên trong.

Viết trên tạp chí khoa học ACS Synthetic Biology, nhóm nghiên cứu từ Đại học Waterloo (Canada) tuyên bố họ đã tạo ra một dòng vi khuẩn biến đổi gene, có thể ăn các khối u rắn khi được đưa vào cơ thể bệnh nhân ung thư.

“Các bào tử vi khuẩn xâm nhập vào khối u, tìm thấy môi trường giàu chất dinh dưỡng và thiếu oxy, điều mà chúng ưa thích. Vì vậy, chúng bắt đầu hấp thụ các chất dinh dưỡng đó và phát triển về kích thước” - giáo sư - tiến sĩ Marc Aucoin từ Đại học Waterloo giải thích.

Vi khuẩn ăn khối u ung thư đã ra đời - Ảnh 1.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Waterloo, những người đã tạo ra dòng vi khuẩn có khả năng ăn khối u ung thư - Ảnh: ĐẠI HỌC WATERLOO

Theo SciTech Daily, phương pháp này dựa trên Clostridium sporogenes, một loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong đất và chỉ có thể phát triển trong điều kiện hoàn toàn không có oxy.

Phần trung tâm của các khối u rắn trong bệnh ung thư vốn được cấu tạo từ các tế bào chết và thiếu oxy, tạo ra môi trường lý tưởng cho chúng sinh sôi.

Tuy nhiên, có một hạn chế quan trọng. Khi vi khuẩn lan rộng về phía các lớp ngoài của khối u, chúng gặp phải một lượng nhỏ oxy, chết đi trước khi kịp tiêu diệt hoàn toàn khối tế bào bệnh.

Để khắc phục, các nhà nghiên cứu đã đưa vào vi khuẩn này một gene từ một loài vi khuẩn khác có liên quan, có khả năng chịu đựng oxy tốt hơn, từ đó tạo ra một dòng Clostridium sporogenes biến đổi gene có khả năng sống sót đủ lâu để hoàn thành mục tiêu điều trị, điều đã được chứng minh qua các thử nghiệm ban đầu.

Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục các thử nghiệm tiền lâm sàng để tinh chỉnh phương pháp trước khi tiến tới thử nghiệm trên người.

