Vết chó cắn đã lành, bé trai 14 tuổi vẫn không thoát bệnh dại

Ngày 1/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh dại ở trẻ em với diễn biến đặc biệt nặng, để lại nhiều tiếc nuối, xót thương cho ê-kíp điều trị.

Bệnh nhân L.T.D., 14 tuổi, trú tại Sơn La. Khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, trẻ bị chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái, vết thương dài khoảng 12 cm và có chảy máu. Theo ghi nhận tại địa phương, con chó này đã cắn nhiều người trong khu vực. Những trường hợp khác đều được tiêm phòng dại đầy đủ.

Riêng D., dù đã được đưa đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và được bác sĩ tư vấn tiêm vaccine phòng dại, gia đình không tiếp tục thực hiện tiêm phòng.

Hai ngày trước khi nhập viện, trẻ bắt đầu sốt, đau mỏi cơ vùng tay trái, bồn chồn, kích thích. Các triệu chứng nhanh chóng nặng lên với biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng toàn thân. Trẻ được đưa đến bệnh viện tuyến dưới rồi chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch: tăng tiết đờm dãi nhiều, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10–11, cho thấy ý thức suy giảm rõ rệt. Các bác sĩ buộc phải dùng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản và cho thở máy. Đáng chú ý, vết chó cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm nhiễm tại chỗ.

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng điển hình, các bác sĩ nghi ngờ bệnh dại. Kết quả xét nghiệm PCR từ mẫu nước bọt và dịch não tủy sau đó đều dương tính với virus dại, khẳng định chẩn đoán.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, đây là trường hợp nhập viện với đầy đủ dấu hiệu của bệnh dại giai đoạn khởi phát. “ Điều đáng tiếc nhất là bệnh nhân đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để phòng bệnh khi không tiêm vaccine ngay sau khi bị chó cắn, dù đã được tư vấn” , bác sĩ nói.

Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, phép màu đã không xảy ra. Gia đình sau đó xin đưa trẻ về nhà.

Các bác sĩ cho biết, thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng. Tuy nhiên, khi bệnh đã phát triệu chứng, tỷ lệ tử vong gần như 100% do hiện chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu.

Ngành y tế khuyến cáo, người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào gây chảy máu, hoặc liếm vào vết thương hở cần đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt. Với các vết cắn nặng, nhiều vết cắn hoặc ở vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, cần tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp vaccine.

Bệnh dại không có cơ hội thứ hai. Chỉ một lần chậm trễ trong tiêm phòng cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.