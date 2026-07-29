“Về nước, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ Việt Nam cho người thân”

Ông Pring Vat (71 tuổi, quốc tịch Campuchia) phải vượt hàng trăm km sang Việt Nam cấp cứu. Sau ca phẫu thuật thành công, ông đã hết lời khen ngợi bác sĩ Việt.

Ca bệnh phức tạp với nhiều nguy cơ

Trước khi sang Việt Nam, ông Pring Vat từng được chẩn đoán có sỏi túi mật trong một lần khám sức khỏe tại Campuchia nhưng chưa điều trị. Theo thời gian, viên sỏi gây tắc nghẽn đường thoát của túi mật, dẫn đến những cơn đau ngày càng dữ dội.

Khi tình trạng trở nặng với đau vùng hạ sườn phải, sốt cao và mệt mỏi, ông được người quen giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ để thăm khám.

Tại đây, qua thăm khám, xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm túi mật cấp do viên sỏi kích thước khoảng 15 mm gây tắc cổ túi mật trên nền gan xơ. Đặc biệt, hình ảnh kiểm tra còn phát hiện một khối u gan lớn tại hạ phân thùy VI.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ bởi người bệnh đã lớn tuổi, mắc bệnh gan xơ, viêm túi mật cấp và đồng thời có tổn thương dạng khối tại gan.

Gan xơ khiến nguy cơ rối loạn đông máu, chảy máu trong và sau phẫu thuật tăng cao. Trong khi đó, tình trạng viêm cấp nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như hoại tử, thủng túi mật, nhiễm trùng huyết. Khối u gan lớn nằm gần vùng gan mật cũng khiến quá trình phẫu tích, kiểm soát đường mật trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ thực hiện ca mổ (Ảnh BSCC).

Phẫu thuật trong “bài toán khó” của gan mật

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, đánh giá toàn diện chức năng gan và các nguy cơ có thể xảy ra, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm giải quyết ổ viêm cấp, đồng thời bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải đặc biệt thận trọng để kiểm soát nguy cơ chảy máu do nền gan xơ. Bên cạnh đó, tình trạng viêm dính nhiều cùng sự xuất hiện của khối u gan khiến việc thao tác trong vùng gan mật gặp nhiều khó khăn.

Từng bước phẫu tích được thực hiện tỉ mỉ nhằm hạn chế tổn thương mô lành, kiểm soát tốt đường mật và giảm tối đa nguy cơ biến chứng.

BSCKI Tôn Nữ Phương Duyên, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, thành viên ê-kíp phẫu thuật, cho biết: “Điều khó nhất của ca bệnh này là người bệnh đã lớn tuổi, bị viêm túi mật cấp trên nền xơ gan và có thêm khối u gan lớn. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết, vỡ thủng túi mật, thấm mật phúc mạc, viêm phúc mạc hoặc choáng nhiễm trùng.

Đặc biệt, ở người cao tuổi mắc xơ gan, các biến chứng thường diễn tiến nhanh hơn, trong khi nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật cũng cao hơn”.

“Về nước, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ Việt Nam cho người thân”

Sau phẫu thuật, ông Pring Vat hồi phục tốt, tình trạng đau giảm rõ rệt, ăn uống và sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Người bệnh được lên kế hoạch tiếp tục đánh giá, điều trị khối u gan khi sức khỏe ổn định sau phẫu thuật cắt túi mật.

Chia sẻ trước ngày trở về Campuchia, ông Pring Vat xúc khen gợi bác sĩ Việt Nam giỏi và xúc động nói: “Hiện tại tôi đã hết đau, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường. Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ và điều dưỡng luôn tận tình thăm khám, chăm sóc nên tôi cảm thấy rất yên tâm. Khi trở về Campuchia, nếu người thân hay bạn bè gặp tình trạng tương tự, tôi sẽ giới thiệu đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị”.

Bệnh nhân Pring Vat đã hồi phục (Ảnh BSCC).

Theo các bác sĩ, trường hợp của ông Pring Vat cũng là lời cảnh báo đối với những người đang có sỏi túi mật nhưng chủ quan vì chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau kéo dài hoặc dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt, buồn nôn, nôn nhiều, vàng da, vàng mắt…, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.

Việc phát hiện và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm mà còn tạo cơ hội xử trí hiệu quả các bệnh lý đi kèm, đặc biệt ở những trường hợp phức tạp có nhiều vấn đề gan mật cùng lúc.