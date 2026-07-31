Về nhà sau hơn nửa tháng đi công tác, người đàn ông tái mặt khi thấy thứ ở ban công: Mất 14 giờ 'giải cứu'

Chỉ một sơ suất trước chuyến công tác dài ngày đã khiến người đàn ông ở Trung Quốc chịu thiệt hại lớn, còn sáu nhân viên phải mất hơn 14 giờ để xử lý hậu quả.

Người đàn ông tái mặt trước cảnh tượng ở ban công

Người đàn ông trong câu chuyện là ông Cui, làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế và sinh sống tại Khu Phát triển Đại Liên, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Theo Bandao Morning Post, trước khi lên đường đi công tác, ông Cui cất 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388,7 triệu đồng) tiền mặt dự phòng tại khu vực ban công căn hộ.

Có thể vì vội chuẩn bị cho chuyến đi, ông không nhận ra cửa sổ ở ban công vẫn chưa được đóng kín. Sơ suất tưởng chừng nhỏ này về sau khiến người đàn ông phải chịu khoản thiệt hại không nhỏ.

Người đàn ông trong câu chuyện là ông Cui, làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế và sinh sống tại Khu Phát triển Đại Liên, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Chuyến công tác của ông Cui kéo dài hơn nửa tháng. Trong thời gian căn hộ không có người trông coi, Đại Liên liên tục xuất hiện mưa lớn. Nước mưa theo cửa sổ hắt vào ban công, làm toàn bộ những xấp tiền được cất tại đây ngấm nước.

Không chỉ bị ướt, số tiền còn nhiều lần phơi dưới ánh nắng gay gắt sau mỗi trận mưa. Quá trình ngấm nước rồi khô lại liên tục khiến các tờ tiền dần biến dạng, bết chặt và dính thành từng mảng lớn.

Khi trở về nhà, ông Cui tái mặt trước cảnh tượng ở ban công. Những xấp tiền vốn được xếp ngay ngắn đã dính cứng vào nhau, trên bề mặt xuất hiện nhiều vết mốc. Một số tờ rách, mục và gần như không thể tách bằng tay.

Chứng kiến số tiền dự phòng bị hư hỏng nghiêm trọng, người đàn ông vô cùng lo lắng. Ông sợ rằng toàn bộ 100.000 nhân dân tệ sẽ không còn đủ điều kiện lưu thông hoặc đổi lại, đồng nghĩa với việc mất trắng số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Sáu nhân viên thay phiên "giải cứu"

Ngày 23/7, ông Cui mang toàn bộ số tiền đến một phòng giao dịch thuộc Chi nhánh Khu Phát triển Đại Liên của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc để nhờ hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận, các nhân viên ngân hàng đánh giá đây là trường hợp đặc biệt khó xử lý. Những tờ tiền không chỉ bị ngấm nước, mốc và biến dạng mà còn kết dính thành những khối lớn.

Nếu cố dùng tay hoặc nhíp tách ngay, giấy tiền có thể bị rách vụn. Khi đó, nhiều phần mang đặc điểm nhận dạng và chống làm giả có nguy cơ bị mất, khiến giá trị tiền đủ điều kiện đổi giảm xuống.

Sau khi bàn bạc, phía ngân hàng quyết định áp dụng phương pháp xử lý thủ công. Sáu nhân viên được bố trí thay phiên nhau tách, làm sạch, hong khô và kiểm tra từng tờ.

Trước tiên, những khối tiền được làm mềm bằng khăn ẩm và bình xịt phun sương. Công đoạn này giúp các sợi giấy nở ra, tạo khoảng hở để nhân viên có thể bóc từng lớp mà hạn chế làm rách tiền.

Quá trình ngấm nước rồi khô lại liên tục khiến các tờ tiền dần biến dạng, bết chặt và dính thành từng mảng lớn. (Ảnh: Sohu)

Khi giấy đã đủ mềm, nhân viên dùng nhíp và dụng cụ nhỏ cẩn thận tách từng tờ. Những phần bị rách được ghép lại, vết nấm mốc được làm sạch, sau đó tiền được trải trên bề mặt phẳng để hong khô tự nhiên.

Mọi thao tác đều phải được thực hiện chậm rãi. Chỉ một lần dùng lực quá mạnh cũng có thể khiến tờ tiền bị xé đôi hoặc mất thêm một phần diện tích, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị được đổi.

Sang ngày hôm sau, các tờ tiền tiếp tục được kiểm tra dưới đèn tia cực tím. Nhân viên ngân hàng phải xác minh đặc điểm chống làm giả, nhận diện mệnh giá, kiểm tra diện tích còn nguyên vẹn rồi mới tiến hành phân loại và kiểm đếm.

Theo Jimu News dẫn lại Bandao Morning Post, sáu nhân viên đã làm việc trong hai ngày, mỗi ngày hơn 7 giờ. Tổng thời gian thực tế dành cho việc "giải cứu" số tiền vượt quá 14 giờ.

Vẫn mất gần 70 triệu đồng

Sau quá trình xử lý, ngân hàng xác định 82.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 318,7 triệu đồng, còn đủ điều kiện để đổi.

Khoảng 18.000 nhân dân tệ còn lại không thể thu hồi đầy đủ do hư hỏng quá nặng. Như vậy, chỉ vì quên đóng cửa sổ trước chuyến công tác, ông Cui chịu thiệt hại gần 70 triệu đồng.

Dù không lấy lại được toàn bộ số tiền, người đàn ông vẫn nhiều lần gửi lời cảm ơn tới các nhân viên ngân hàng. Nhờ sự kiên nhẫn và cẩn thận của họ, phần lớn tài sản của ông đã được cứu lại.

Qua vụ việc, phía ngân hàng cũng khuyến cáo người dân không nên phơi tiền bị ngấm nước trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ cao có thể khiến giấy biến dạng, co lại và làm các tờ tiền bết dính nghiêm trọng hơn.

Tổng thời gian thực tế dành cho việc "giải cứu" số tiền vượt quá 14 giờ. (Ảnh: Sohu)

Khi tiền vừa bị ướt, người dân nên nhẹ nhàng tách từng tờ lúc giấy còn ẩm, sau đó đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát để hong tự nhiên. Không nên vò, sấy bằng máy sấy tóc, là bằng bàn là hoặc cố dùng lực bóc những tờ đã dính thành khối.

Trong trường hợp tiền bị mốc, cháy, mục hoặc hư hỏng nghiêm trọng, người dân nên giữ nguyên hiện trạng và mang đến ngân hàng càng sớm càng tốt. Khả năng đổi toàn bộ, một phần hoặc không được đổi phụ thuộc vào diện tích còn lại, mệnh giá có thể nhận diện và các đặc điểm chống làm giả của từng tờ.

Sự cố cũng là lời nhắc không nên cất tiền hoặc giấy tờ quan trọng ở ban công, gần cửa sổ, đường ống nước hay những nơi dễ chịu ảnh hưởng của thời tiết. Một phút bất cẩn của người đàn ông đã dẫn đến khoản thiệt hại lớn, đồng thời khiến sáu nhân viên phải mất hai ngày mới xử lý xong hậu quả.

Theo Bandao Morning Post, Jimu News, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc