Vbiz mới có 1 cặp đôi đúng chuẩn combo nhan sắc: Nhà gái là DJ đẹp nhất Việt Nam, nhà trai là mỹ nam nghìn tỷ

Hai cái tên đang khiến netizen phát sốt này là ai?

Ngay lúc này, Đỗ Nhật Hoàng và Mie đang là 2 cái tên thu hút nhiều sự chú ý của các khán giả yêu điện ảnh Việt. Bởi lẽ, cặp trai tài gái sắc sẽ có màn kết hợp trong bộ phim Yêu Sai Yêu Lại!, dự án mới nhất của đạo diễn Nhu Đặng và biên kịch Nguyễn Mai Nhật Ánh - người góp phần tạo nên bộ phim Tiệm Ăn Của Quỷ.

Yêu Sai Yêu Lại! mang thể loại hài - tình cảm - gia đình, là tác phẩm hướng đến mùa Valentine 2027. Phim mở ra nhiều tầng suy ngẫm cho cộng đồng mạng ngay từ tựa đề. Liệu câu chuyện tình yêu "trắc trở", hôn nhân "trúc trắc" của cặp đôi Nhật Hoàng - Mie sẽ được đạo diễn và NSX thể hiện như thế nào để vừa mang tới sự chân thực nhưng vẫn hài hước, dí dỏm, gần gũi với thế hệ trẻ, đặc biệt là sự đồng cảm của lứa tuổi GenY, GenZ. Câu trả lời vẫn đang được ekip giữ kín, tạo nên sự tò mò cực độ ngay từ ngày bấm máy đầu tiên.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, Mie được khán giả biết tới rộng rãi với vai trò một DJ xinh đẹp, bốc lửa và luôn nhiệt huyết trên sân khấu. Lấn sân sang điện ảnh, Mie gây ấn tượng với vai Xuân trong Quỷ Cẩu (2023). Diễn xuất của Mie được đánh giá có khả năng biến hoá đa dạng, khi thì trẻ trung, năng động, lúc thì cam chịu, bất lực trước hoàn cảnh.

Về phần Đỗ Nhật Hoàng, Yêu Sai Yêu Lại! chính là dự án đánh dấu sự trở lại của mỹ nam sinh năm 1997 trên màn ảnh rộng sau 1 năm kể từ thành công rực rỡ của siêu phẩm Mưa Đỏ. Ở thời điểm hiện tại, anh đang là gương mặt đang lên của phòng vé Việt. Dù chỉ mới tham gia vỏn vẹn 3 phim điện ảnh, song cả 3 tác phẩm có sự góp mặt của Đỗ Nhật Hoàng đều xuất sắc chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé với tổng doanh thu kỷ lục lên đến 1310 tỷ đồng.

Từ vai phụ trong Mai cho đến vai chính đầy ấn tượng trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình và Mưa Đỏ, nam diễn viên đã khẳng định thực lực và biên độ diễn xuất đa dạng của mình. Với diện mạo nam tính cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố bùng nổ, bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ phim Việt.

DJ Mie và Đỗ Nhật Hoàng tại lễ khai máy phim Yêu Sai Yêu Lại!

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ Mie, cô và Đỗ Nhật Hoàng đã quen biết nhau từ trước. Chính vì vậy, mỹ nhân 31 tuổi càng hào hứng tham gia dự án này, khán giả cũng có thêm lý do để kỳ vọng họ sẽ tạo ra chemistry bùng nổ: "Tụi mình từng học chung với nhau 2 lớp diễn xuất nên ngôn ngữ đối thoại khi diễn xuất cũng khá quen thuộc. Hoàng là một cậu trai bẽn lẽn, ngại ngùng, bên trong là một sự sục sôi, cháy bỏng. Gu bạn trai của Mie thì lúc này lúc kia lắm, nhưng nếu nói gu của Nhã (nhân vật do Mie vào vai), thì Dương (nhân vật do Đỗ Nhật Hoàng vào vai) là chắc chắn rồi đó, rất ga lăng. Mie thích kịch bản này, và Mie biết chắc Hoàng cũng thích kịch bản vì có Mie đó (cười)".

Còn với Đỗ Nhật Hoàng, anh hé lộ cô rất giống nhân vật Nhã trong phim: "Hoàng đôi khi quên mất mình từng học chung với Mie (cười), chỉ hay xem Mie qua những clip viral mạng xã hội và không nghĩ cô ấy lại nghiêm túc như thế. Mie rất vui, giống Nhã, là một điểm cộng lớn góp phần vào sự duyên dáng của bộ phim lần này".

Bình luận của netizen về màn kết hợp của cặp đôi:

- Cũng có nét phu thê.

- Chưa gì đã thấy đẹp đôi rồi á.

- Cái size gap đẹp nhờ, visual cũng hợp nữa.

- Nhìn hai anh chị cute thiệt.

- Chồng tôi không phải fan Đỗ Nhật Hoàng còn khen đẹp đôi các ní ơi, haha.