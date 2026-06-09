Vàng SJC "bất biến" ngày 9/6: Choáng váng chênh lệch mua bán lên tới 5 triệu đồng/lượng

Sau chuỗi giảm giá sốc, giá vàng hôm nay đi ngang.

Giá vàng đi ngang

Bản tin thị trường kim loại quý ngày 09/06/2026 ghi nhận xu hướng đi ngang vững chắc của giá vàng miếng SJC.

Tại các hệ thống phân phối lớn khác như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, xu hướng đi ngang cũng giữ thế chủ đạo . Các sản phẩm nhẫn tròn trơn như Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 hay Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) đều duy trì vững chắc mức giao dịch mua vào đạt 138,8 triệu đồng/lượng và bán ra đạt 143,8 triệu đồng/lượng .

Giá vàng hôm nay 9/6 đi ngang.

Bên cạnh đó, phân khúc vàng nữ trang cũng không nằm ngoài xu hướng đứng giá khi loại vàng trang sức 24K (999.9) giữ nguyên mức 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào) – 142,8 triệu đồng/lượng (bán ra) , trong khi vàng nữ trang 75% (18K) neo tại mốc mua vào 97,236 triệu đồng/lượng và bán ra 106,736 triệu đồng/lượng .

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục niêm yết giá vàng miếng SJC (loại từ 1 lượng đến 1 kg) ở mức mua vào 138,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng . Biên độ chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở khoảng cách rất rộng là 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng hiện đã giảm 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. ﻿

Nếu tính từ vùng đỉnh cao nhất mà vàng miếng SJC từng thiết lập (191 triệu đồng/lượng bán ra), giá vàng hiện tại đã giảm khoảng 45 - 47 triệu đồng/lượng (tương đương bốc hơi khoảng 25% giá trị từ đỉnh).﻿

Giá vàng trong nước đi ngang trong bối cảnh giá vàng giao ngay quốc tế (mã XAU/USD) ở ngưỡng 4.338,85 USD/ounce .

Giá vàng thế giới đang giằng co mạnh khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng lãi suất và các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố. Trong một diễn biến liên quan, ngân hàng Citi đã hạ mục tiêu giá vàng ngắn hạn từ 4.300 USD/ounce xuống còn 4.000 USD/ounce.

Theo giới phân tích, sau khi mất mốc 4.380 USD, vùng hỗ trợ tiếp theo được theo dõi là quanh 4.280 USD/ounce.﻿

Giá bạc hôm nay﻿

Giá bạc thế giới cũng giảm thêm 0,83 USD/ounce (tương đương 1,23%), xuống 66,88 USD/ounce.

Tại hệ thống Phú Quý, mặt hàng Bạc thỏi Phú Quý 999 (áp dụng cho các định lượng 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng và 1 Kilo) đang áp dụng mức giá mua vào là 2,571 triệu đồng/lượng và bán ra đạt 2,651 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, dòng sản phẩm Đồng bạc mỹ nghệ 999 là 3,025 triệu đồng/lượng. Khi quy đổi sang đơn vị kg, giá bạc thỏi Phú Quý đang thiết lập cột mốc mua vào đạt 68,559 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 70,693 triệu đồng/kg.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, bảng giá bạc cũng đồng loạt nhảy số. Dòng sản phẩm Bạc Tứ Quý BTMH 999 (1 lượng) niêm yết cụ thể tại mức mua vào 2,566 triệu đồng/lượng và bán ra đạt 3,019 triệu đồng/lượng.

Đối với phân khúc Bạc thỏi BTMH 999 loại 1 KG, giá bạc ghi nhận ở mức 133.000 đồng/kg, đẩy giá trị giao dịch lên ngưỡng mua vào 68,425 triệu đồng/kg và bán ra ở mốc 70,532 triệu đồng/kg.﻿