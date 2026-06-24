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Vàng quay đầu giảm sâu, bạc mất toàn bộ tích lũy phiên trước

H.Linh
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Đà lao dốc của giá vàng vẫn chưa dừng lại.

Vàng quay đầu giảm sâu, bạc mất toàn bộ tích lũy phiên trước - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay 24/6: Đồng loạt lao dốc

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay ngày 24/6/2026, thị trường kim loại quý trong nước bất ngờ ghi nhận một làn sóng điều chỉnh giảm sâu sau chuỗi ngày liên tục neo cao. Theo nguồn dữ liệu chính thức từ bảng giá của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được cập nhật mới nhất, xu hướng hạ nhiệt này xuất hiện đồng loạt và mạnh mẽ ở cả mặt hàng vàng lẫn mặt hàng bạc, đẩy giá các sản phẩm chủ lực lùi sâu so với các mốc giao dịch liền trước.

Đối với phân khúc vàng, đà lao dốc đã khiến giá các sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long bốc hơi một khoản không nhỏ. Minh chứng là vào lúc 09:19, ba sản phẩm chủ lực bao gồm Vàng miếng VRTL, Nhẫn tròn trơn và Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.

So với phiên giao dịch ngày hôm qua, mức giá này đã sụt giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm bớt 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Khoảng cách chênh lệch giữa hai chiều lên tới 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, mặt hàng vàng hệ thống hàm lượng 999.9 (24k) cũng lùi về mức thu mua 135,5 triệu đồng/lượng.

Vàng quay đầu giảm sâu, bạc mất toàn bộ tích lũy phiên trước - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Không nằm ngoài xu thế giảm của thị trường, giá bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 tại Bảo Tín Minh Châu vào lúc 10:50 cùng ngày cũng chứng kiến đợt sụt giảm mạnh tiếp diễn. Cụ thể, sản phẩm bạc miếng loại 1 lượng hiện có giá mua vào là 2,332 triệu đồng và bán ra ở mức 2,404 triệu đồng.

Đối với các loại có trọng lượng lớn hơn, giá niêm yết cho bản 5 lượng giao dịch ở mức mua - bán lần lượt là 11,66 triệu đồng và 12,02 triệu đồng.

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Phân khúc bạc khối lớn cũng ghi nhận mức giá hạ nhiệt sâu khi loại 0,5 kg (500 gram) neo ở mức 31,093 triệu đồng (mua vào) - 32,053 triệu đồng (bán ra) và loại 1 kg (1000 gram) có giá là 62,186 triệu đồng (mua vào) - 64,106 triệu đồng (bán ra).

Khi đặt lên bàn cân so với phiên giao dịch ngày 23/6, thị trường bạc hôm nay đã chính thức đánh mất toàn bộ thành quả tích lũy từ các phiên tăng trước đó. Tính trung bình trên mỗi lượng bạc, giá mua vào đã giảm khoảng 59.000 đồng/lượng và giá bán ra giảm khoảng 61.000 đồng/lượng so với hôm qua (khi giá ngày 23/6 dao động quanh mốc 2,391 triệu đồng/lượng mua vào và 2,465 triệu đồng/lượng bán ra).

Xét theo đơn vị khối lượng lớn, mỗi ki-lô-gam bạc miếng Bảo Tín Minh Châu sáng nay đã bốc hơi tới gần 1,6 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch. Đà giảm đồng thuận của cả vàng và bạc trong phiên hôm nay phản ánh rõ nét áp lực hạ nhiệt từ thị trường kim loại quý thế giới.

Giá vàng thế giới﻿

Trên thị trường quốc tế sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng đã thủng mốc 4.100 USD/ounce và đang được giao dịch quanh mức 4.062 USD/ounce - giảm khoảng 70 USD/ounce so với phiên trước.

Giá kim loại quý tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh, với chỉ số USD Index (DXY) trên mốc 101 điểm - vùng cao nhất trong hơn một năm qua.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium giảm 1-5%. Đà giảm vẫn tiếp tục kéo dài sang sáng nay.﻿

Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng miếng, vàng nhẫn "rủ nhau" tiếp tục giảm
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