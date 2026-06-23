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Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng miếng, vàng nhẫn "rủ nhau" tiếp tục giảm

H.Linh
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Sau một tuần, mỗi lượng vàng vẫn đang giảm 3,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng miếng, vàng nhẫn "rủ nhau" tiếp tục giảm - Ảnh 1.

Vào lúc 09h50 sáng ngày 23/06/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến những diễn biến đáng chú ý khi các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu liên tục cập nhật biểu giá mới.

Cập nhật giá vàng hôm nay 23/6

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 144,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 có mức giá mua vào là 144,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 147,7 triệu đồng/lượng.

Nếu so sánh với phiên giao dịch ngày hôm qua, biểu giá tại Phú Quý ghi nhận mức giảm nhẹ từ 150.000 - 250.000 đồng/lượng tùy thuộc vào từng loại sản phẩm trang sức.

Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng miếng, vàng nhẫn "rủ nhau" tiếp tục giảm - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay 23/6 tiếp tục giảm nhẹ.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức mua vào là 145 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng. Đối với các sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), mức giá mua vào đạt 144,9 triệu đồng/lượng và bán ra là 147,9 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng SJC nhìn chung giữ xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ khoảng 100.000 -200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết dòng sản phẩm chủ lực Vàng miếng VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) và Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu ở mức mua vào 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng.

Dòng vàng hệ thống của doanh nghiệp này có mức mua vào thấp hơn, đạt 137 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng trong nước đang có biên độ chênh lệch giữa hai chiều mua và bán vẫn bị đẩy lên mức 3- 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn TradingView (mã XAUUSD) ghi nhận mức giảm đáng kể 0,92% (tương đương giảm 38,45 USD/ounce), hiện đang lui về giao dịch ở ngưỡng 4.153,06 USD/ounce. Đà suy yếu của vàng thế giới chủ yếu đến từ việc đồng USD mạnh lên và áp lực chốt lời từ các quỹ đầu tư lớn sau chuỗi ngày tăng nóng.

Diễn biến giá bạc

Trái ngược với sự trầm lắng của thị trường vàng, thị trường bạc trong nước trong 24h qua lại chứng kiến những phiên giao dịch sôi động với mức giá biến động liên tục theo từng phút.

Tại Công ty Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng hiện có giá mua vào thống nhất ở mức 2,412 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,487 triệu đồng/lượng.

Riêng đối với mặt hàng Đồng bạc mỹ nghệ 999, giá bán ra được đẩy lên cao hơn hẳn, đạt mức 2,838 triệu đồng/lượng dù giá mua vào vẫn giữ nguyên là 2,412 triệu đồng/lượng.

Đối với khách hàng giao dịch số lượng lớn theo đơn vị kg, Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg đang có giá mua vào là 64,319 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 66,319 triệu đồng/kg.

Lịch sử biến động trong ngày cho thấy giá bạc đạt 66,719 triệu đồng/kg vào lúc 09h32, sau đó giảm nhẹ về 66,319 triệu đồng/kg vào lúc 09h49.

Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng miếng, vàng nhẫn "rủ nhau" tiếp tục giảm - Ảnh 4.

Thị trường bạc sôi động.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng có giá mua vào là 2,412 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,487 triệu đồng/lượng.

Với các block lớn hơn, loại 5 lượng có giá mua vào là 12,060 triệu đồng và bán ra là 12,435 triệu đồng. Loại 0,5 kg (500 gram) có giá mua vào là 32,159 triệu đồng và bán ra là 33,159 triệu đồng.

Cuối cùng, sản phẩm định lượng 1 kg (1000 gram) giữ mức mua vào 64,319 triệu đồng và bán ra 66,319 triệu đồng.

Biên độ chênh lệch mua - bán của bạc hiện được duy trì ổn định ở mức dưới 1 triệu đồng/lượng đối với sản phẩm miếng.

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