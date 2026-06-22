Giá vàng hôm nay 22/6 đột ngột tăng mạnh!

Giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch sáng nay ghi nhận những diễn biến đầy bất ngờ trên thị trường kim loại quý. Trong khi giá vàng miếng SJC tại tập đoàn lớn như Phú Quý đang giao dịch quanh ngưỡng 14,87 triệu đồng/lượng, thị trường vàng thế giới tăng trở lại sau chuỗi giảm mạnh kéo dài, hiện giao dịch quanh 4.180 USD/ounce. Bên cạnh đó, giá bạc hôm nay cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết bán ra ở mức 2,567 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước hôm nay 22/6/2026

Ghi nhận vào lúc 10h03 sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý công bố biểu giá mới nhất cho các sản phẩm vàng. Nhìn chung, xu hướng biến động tăng mạnh được thiết lập rõ rệt ở biểu đồ lịch sử giao dịch trong ngày.

Cụ thể, sản phẩm Vàng miếng SJC tại Phú Quý niêm yết ở mức mua vào 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,7 triệu đồng/lượng. Đối với dòng sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9, mức giá giao dịch hiện tại là 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dựa trên biểu đồ lịch sử giao dịch trong ngày tại Phú Quý (đối với dòng nhẫn Phú Quý 9999), mức giá bán ra đã có sự tăng vọt đáng chú ý. Từ mốc 146,9 triệu đồng/lượng ở các phiên đầu giờ sáng (08:31), giá bán đã tăng mạnh lên 148,3 triệu đồng/lượng (08:33) và đạt đỉnh 148,4 triệu đồng/lượng lúc 08:46. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, giá vàng nhẫn trong nước đã tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng tăng mạnh.

Về các dòng vàng nữ trang khác tại hệ thống Phú Quý: Vàng trang sức loại 999.9 có giá mua vào là 142,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 147,4 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức loại 99 có giá mua vào là 140,97 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 145,92 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 999.0 phi SJC ghi nhận mức mua vào ở ngưỡng 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng, giữ xu hướng tương đối ổn định so với các phiên trước.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh hiện đang được niêm yết ở mức mua vào là 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 148,7 triệu đồng/lượng.

Đối với các sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn như vàng SJC loại 5 chỉ, mức giá bán ra nhỉnh hơn một chút ở ngưỡng 148,72 triệu đồng/lượng, và loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ có giá bán ra là 148,73 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn SJC 99,99% cũng duy trì ở mức cao khi loại nhẫn từ 1 đến 5 chỉ có giá mua vào là 145,6 triệu đồng/lượng và bán ra là 148,6triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm nhẫn nhỏ hơn (loại 0.5 chỉ và 0.3 chỉ) niêm yết giá bán ra ở mức 148,7triệu đồng/lượng. Đối với vàng nữ trang, loại nữ trang 99,99% giao dịch quanh mức 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,1 triệu đồng/lượng (bán ra); trong khi vàng nữ trang 99% có giá bán là 145,644 triệu đồng/lượng.

Các dòng vàng nữ trang thấp tuổi hơn (từ 41,7% đến 75%) có giá mua vào dao động từ 51,997 đến 100,986 triệu đồng/lượng và giá bán ra từ 61,497 đến 110,486 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng thế giới﻿

Trên thị trường quốc tế, dựa theo dữ liệu trực tuyến từ sàn Kitco và TradingView, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.180 USD/ounce.

Tiếp tục đà biến động mạnh của phiên giao dịch hôm nay, xu hướng tiếp theo của giá vàng đang trở thành tâm điểm chú ý với những dự báo tương đối thận trọng từ các tổ chức tài chính quốc tế. Dù giá vàng thế giới vừa ghi nhận sắc xanh phục hồi nhẹ lên trên mốc 4.180 USD/ounce, các phân tích kỹ thuật lại đang nghiêng về một kịch bản điều chỉnh trong ngắn hạn.

Theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia chiến lược thị trường tại FxPro, biểu đồ kỹ thuật của vàng hiện tại đang phát đi những tín hiệu suy yếu nghiêm trọng. Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng áp lực bán tháo hoàn toàn có thể gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới, kích hoạt một đợt giảm sâu và ép giá vàng giao ngay tiến về kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý đặc biệt quan trọng quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Đồng quan điểm với góc nhìn thận trọng này, hệ thống phân tích xu hướng của Moor Analytics cũng đưa ra cảnh báo về một kịch bản điều chỉnh ngắn hạn cho kim loại quý. Các nhà phân tích tại đây lưu ý thêm rằng, mặc dù thị trường có thể sẽ xuất hiện một vài nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn do các chỉ báo rơi vào tình trạng quá bán (oversold), nhưng xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn vẫn là áp lực giảm điểm chiếm ưu thế.﻿

Giá vàng thế giới nhiều biến động.

Giá bạc hôm nay: Biến động liên tục từng phút

Không nằm ngoài xu hướng bùng nổ chung của nhóm kim loại quý, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Quý cũng chứng kiến những phiên điều chỉnh giá liên tục theo từng khung giờ.

Giá bạc hôm nay 22/6.

Biểu giá bạc thỏi thương hiệu Phú Quý công bố công khai cụ thể như sau: Đối với dòng sản phẩm Bạc thỏi Phú Quý 999 (bao gồm đầy đủ các quy cách đóng gói loại khối 1Kilo, 10 lượng, 5 lượng và 1 lượng): Mức giá mua vào niêm yết đạt 2,49 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra chính thức chạm mốc 2,567 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng sản phẩm Bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng: Mức giá áp dụng hoàn toàn tương đồng với bạc thỏi khi mua vào ở mức 2,49 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,567 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng sản phẩm Bạc thỏi Phú Quý 999 tính theo đơn vị Kilogam (Kg): Hệ thống niêm yết giá mua vào đạt mức 66,399 triệu đồng/kg và giá bán ra cán mốc 68,453 triệu đồng/kg.

Xét về lịch sử biến động trong ngày, giá bán bạc thỏi tại Phú Quý dao động liên tục từ mốc thấp 68,453 triệu đồng/kg (ghi nhận vào lúc 09:54) nhưng trước đó chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có lúc đạt đỉnh cao nhất sáng nay là 68,959 triệu đồng/kg (vào lúc 09:38).

Biên độ dao động mạnh mẽ này chứng tỏ dòng tiền lướt sóng kim loại màu đang hoạt động vô cùng sôi động trên thị trường.﻿