Khi vàng lên tới mốc 19 triệu/chỉ, điều dễ thấy nhất không chỉ là con số trên bảng giá, mà là không khí xung quanh nó. Vàng bắt đầu xuất hiện dày hơn trong các cuộc trò chuyện, trên mạng xã hội, trong những câu hỏi rất quen: “Giờ có nên mua không?”, “Không mua lúc này có lỡ không?”

Giá vàng tăng, nhưng thứ tăng nhanh không kém chính là áp lực phải hành động.

Ảnh minh hoạ

Áp lực đến từ việc ai cũng đang nói về vàng

Càng lên cao, vàng càng trở thành chủ đề chung. Người đã mua thì bàn chuyện lời – lãi, người chưa mua thì bắt đầu lo lắng vì đứng ngoài. Không khí ấy rất dễ tạo ra cảm giác rằng nếu mình không mua ngay, mình đang chậm hơn người khác một bước. Nhưng trong thực tế, phần lớn áp lực này không đến từ nhu cầu tài chính cá nhân, mà đến từ việc bị cuốn vào nhịp chung của đám đông.

Áp lực đến từ nỗi sợ “mình là người duy nhất chưa mua”

Ở mốc giá cao, người chưa mua thường rơi vào trạng thái lưỡng lự: mua thì sợ đỉnh, không mua thì sợ lỡ. Sự khó chịu này không đến từ bản thân vàng, mà đến từ cảm giác bị đặt vào thế phải chọn ngay. Vàng, từ chỗ được xem là kênh để yên tâm, bỗng trở thành nguồn gây căng thẳng.

Ảnh minh hoạ

Áp lực đến từ suy nghĩ “giá cao chắc là có lý do”

Khi vàng lên 19 triệu/chỉ, rất nhiều người tự động gán cho nó một logic: giá cao nghĩa là còn lý do để tăng. Nhưng thị trường không vận hành đơn giản như vậy. Giá phản ánh kỳ vọng của rất nhiều người cùng lúc, và kỳ vọng càng cao thì áp lực tâm lý với người mua càng lớn.

Áp lực khiến quyết định dễ lệch khỏi mục tiêu ban đầu

Không ít người mua vàng với mục tiêu dài hạn, nhưng lại đưa ra quyết định trong tâm thế rất ngắn hạn khi giá tăng mạnh. Lúc này, việc mua vàng không còn xuất phát từ kế hoạch tài chính cá nhân, mà từ mong muốn “đừng bị bỏ lại”. Và khi mục tiêu bị thay thế bằng cảm xúc, trải nghiệm mua vàng rất dễ trở nên nặng nề.

Điều đáng chú ý nhất: áp lực này không bắt buộc phải phản ứng

Vàng lên 19 triệu/chỉ không biến việc mua vàng thành tình huống khẩn cấp. Không mua lúc này không đồng nghĩa với việc bỏ lỡ, cũng không nói lên điều gì về năng lực tài chính của một người. Với vàng, chậm lại để nhìn rõ mình đang sợ điều gì đôi khi quan trọng hơn việc hành động ngay.

Ở mốc giá cao, quyết định khó nhất không phải là mua hay không mua, mà là giữ được sự bình tĩnh để không để áp lực dẫn đường. Bởi với vàng, nếu cảm giác đầu tiên khi nghĩ tới nó là căng thẳng, thì rất có thể vấn đề không nằm ở giá, mà nằm ở cách chúng ta đang phản ứng trước nó.