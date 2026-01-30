Đưa bạn về khách sạn rồi lái đi, người đàn ông không ngờ cán qua người bạn khiến đối phương tử vong

Mới đây, vụ việc ở Thái Lan, khi một người đàn ông Trung Quốc không may lái ô tô cán qua người bạn khiến đối phương tử vong đã khiến nhiều người bàng hoàng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại một khách sạn ở Pattaya. Theo đó, một người đàn ông Trung Quốc đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ để giúp đỡ bạn mình sau khi vô tình tông xe vào anh này vì không nhìn thấy nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ từ Tổ chức Cứu hộ Sawang Boriboon Dhammastan đã nhanh chóng đến một khách sạn ở khu vực Jomtien của Pattaya để hỗ trợ nạn nhân, cũng là một người đàn ông Trung Quốc, 40 tuổi, danh tính chưa được tiết lộ. Khi đến nơi, nạn nhân được tìm thấy nằm trong vũng máu và được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường. Theo đội cứu hộ, nạn nhân bị chấn thương đầu nghiêm trọng và gãy cổ.

Hiện trường vụ việc thương tâm tại Thái Lan.

Lực lượng cứu hộ đã cố gắng hồi sức cho nạn nhân bằng phương pháp hô hấp nhân tạo, nhưng nỗ lực này đã thất bại do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều. Một chiếc SUV màu đen được tìm thấy đậu gần thi thể. Chiếc xe thuộc về người bạn Trung Quốc 36 tuổi của nạn nhân, lúc đó vẫn đang trong tình trạng sốc và run rẩy rõ rệt tại hiện trường.

Tài xế kể lại vụ việc cho lực lượng cứu hộ thông qua một người bạn nữ người Thái Lan đóng vai trò là người phiên dịch. Anh ta cho biết anh ta và nạn nhân vừa ăn tối xong cùng nhau tại một nhà hàng trước khi anh ta đưa bạn mình về khách sạn.

Nạn nhân 40 tuổi đã tử vong tại hiện trường.

Sau khi nạn nhân ra khỏi xe, tài xế cố gắng rẽ phải để rời khỏi bãi đậu xe của khách sạn. Tuy nhiên, anh ta vô tình lái xe quá sát vỉa hè bên ngoài khách sạn, nơi nạn nhân đang ngồi xuống để buộc dây giày. Tài xế nói với lực lượng cứu hộ rằng anh ta không nhìn thấy bạn mình vào thời điểm đó và vô tình đâm phải và cán qua người nạn nhân. Các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Mueang Pattaya sau đó đã đến hiện trường để kiểm tra.

Tài xế người Trung Quốc đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý. Theo Kênh 7, tài xế đã bị buộc tội lái xe bất cẩn gây chết người. Theo Điều 219 của Bộ luật Hình sự, tội danh này có thể bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền đến 200.000 baht, hoặc cả hai.

Một vụ tai nạn chết người tương tự đã được báo cáo ở Pattaya vào năm 2023, khi một phụ nữ Úc đã cán qua một người đàn ông Thái Lan đang làm việc ở lối vào một khu chung cư. Nạn nhân đang sơn vạch kẻ đường thì bị đâm tử vong. Theo thông tin được biết, tài xế người Úc không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra và vẫn vào nhà như thường lệ cho đến khi được cảnh sát thông báo sau đó.

Gia Linh (Theo The Thaiger)