Trong ngày thứ Sáu, 30/1/2026 (tức ngày 12/12 âm lịch), thuộc ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Thổ đang đạt mức cực vượng do sự kết hợp của Thìn và Sửu. Đây là thời điểm "đất sinh vàng", đặc biệt thuận lợi cho các hoạt động tài chính cuối năm. Nếu biết nắm bắt, bạn có thể gặt hái được những thành công không ngờ, tha hồ đón Tết Bính Ngọ dư dả, sung túc.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất trong ngày này và chiến lược tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tý (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Tý sẽ là con giáp có một ngày "như cá gặp nước", trí tuệ sáng suốt, đầu tư may mắn, một vốn bốn lời, mang lại nguồn thu khổng lồ cho họ. Bản mệnh hãy biết tận dụng trí thông minh, sự nhanh nhẹ, linh hoạt để biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Vận trình tài chính của con giáp tuổi Tý trong ngày Giáp Thìn là cực kỳ hanh thông. Bạn có cơ hội nhận được những khoản thưởng lớn, lợi nhuận từ đầu tư hoặc tin vui về sự thăng tiến trong công việc. Khả năng ngoại giao giúp bạn chốt được những hợp đồng béo bở ngay trước thềm năm mới.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Tý hãy quyết liệt trong đàm phán và chốt các giao dịch lớn vào khung giờ 15h - 17h (giờ Thân).

+ Mẹo phong thủy: Bên cạnh sự nỗ lực, tuổi Tý có thể tăng thêm sự tự tin bằng cách mang theo một vật phẩm bằng kim loại để kích hoạt vòng tuần hoàn "Thổ sinh Kim - Kim sinh Thủy", giúp dòng tiền luân chuyển liên tục.

2. Con giáp tuổi Thân (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thân cũng sẽ là con giáp đón nhận nguồn cát khí dồi dào, biến thách thức thành tiền bạc một cách ngoạn mục. Thông minh và nắm bắt nhanh các xu hướng, tuổi Thân hãy biến những kiến thức và trải nghiệm của mình thành tiền bạc nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Thần Tài ưu ái giúp bản mệnh đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc từ phương xa hoặc các nguồn thu phụ. Sự nhanh nhạy giúp con giáp này chiếm ưu thế trong các dự án đòi hỏi sự chuyển đổi và công nghệ. Đặc biệt, tiền bạc sẽ đổ về nhờ những ý tưởng sáng tạo độc đáo của bạn nên đừng ngại trình bày những ý tưởng mới nhé.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Thân hãy chủ động kết nối với đối tác lâu năm. Việc cập nhật các kiến thức đầu tư, tài chính tại các nguồn uy tín có thể giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có.

+ Mẹo phong thủy: Bên cạnh sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình, tuổi Thân có thể tăng thêm sự tự tin bằng cách sử dụng ví tiền hoặc trang phục màu đen hoặc trắng để thu hút vượng khí hành Thủy và Kim.

3. Con giáp tuổi Dậu (Lục Hợp: Thìn - Dậu)

Tử vi học có nói, tuổi Dậu gặp ngày Thìn sẽ tạo thành cục diện Lục Hợp, mang lại sự ổn định và phúc lộc song hành. Do đó, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp gặp may mắn và phúc lộc lớn trong ngày Giáp Thìn này.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh gặp may mắn về "Chính tài", thu nhập đến từ sự chăm chỉ và uy tín của bạn suốt thời gian qua. Quý nhân phù trợ giúp con giáp tuổi Dậu thu hồi được những khoản nợ khó đòi hoặc nhận được quà tặng giá trị. Mối quan hệ đối tác rất hài hòa, tiền bạc được quản lý một cách bền vững.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Kế hoạch: Tuổi Dậu hãy dành thời gian rà soát sổ sách tài chính và cập nhật kiến thức tại các trang uy tín để chuẩn bị cho các kế hoạch đầu tư lớn vào năm mới Bính Ngọ.

+ Mẹo phong thủy: Bên cạnh việc nỗ lực, chăm chỉ làm việc, tuổi Dậu cũng có thể cân nhắc việc đặt một chiếc bát nước sạch ở hướng Tây của phòng làm việc để "chiêu tài tiến bảo", giúp lộc khí của ngày Lục Hợp lan tỏa mạnh mẽ hơn.

* Lời khuyên chung: Ngày Giáp Thìn mang nạp âm Phú Đăng Hỏa, lửa đèn dầu sưởi ấm cho tháng Chạp giá lạnh. Bạn nên giữ tâm thế lạc quan và bao dung để lộc khí luôn ở bên mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.