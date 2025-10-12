Vài ngày trước khi đột quỵ “tấn công”, cơ thể sẽ có 3 biểu hiện: Nhiều người thường bỏ qua

Đột quỵ là một trong những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh nếu họ không được điều trị cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ trong video trên kênh Youtube cá nhân, tiến sĩ, bác sĩ Eric Berg, một chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết vài ngày trước khi đột quỵ thực sự xảy ra, cơ thể thường xuất hiện những tín hiệu cảnh báo đáng chú ý. Nếu nhận biết kịp thời, người bệnh có thể tránh được hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cứu sống bản thân.

Trong video, tiến sĩ Berg tiết lộ: “Có ba dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ. Những dấu hiệu này không phải là biểu hiện cho thấy bạn đã bị đột quỵ, mà là lời cảnh báo rằng bệnh sắp xảy ra”.

Ba dấu hiệu cảnh báo sớm, trước khi đột quỵ xảy ra

Tiến sĩ Berg nói: “Thực tế, vài ngày trước khi đột quỵ “tấn công”, cơ thể đã “gửi đi” những tín hiệu “cầu cứu” nhỏ”.

Theo chuyên gia, dấu hiệu đầu tiên là đau đầu dữ dội.

Tiến sĩ Berg giải thích: “Đột quỵ xảy ra khi có cục máu đông gây tắc nghẽn trong não, khiến áp lực nội sọ tăng cao. Điều này có thể dẫn đến tình trạng đau đầu dữ dội. Đau đầu có thể đi kèm với tình trạng buồn nôn, nôn mửa”.

Đau đầu dữ dội là dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ. (Ảnh minh hoạ)

Dấu hiệu sớm thứ hai được chuyên gia đề cập đến là nấc cụt dai dẳng.

Đây là biểu hiện thường dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy nấc cụt có thể là dấu hiệu cảnh báo não bộ đã bị tổn thương, gây ảnh hưởng đến trung tâm điều khiển thần kinh liên quan tới cơ hoành, làm gián đoạn dẫn truyền và gây co thắt không kiểm soát.

Dấu hiệu thứ ba là đau tức ngực.

Tiến sĩ Berg giải thích: “Cơn đau ngực thường xảy ra khi cục máu đông đang hình thành trong động mạch, gây cản trở lưu lượng máu mang oxy đến tim. Nếu không được xử lý sớm, tình trạng này có thể dẫn đến đột quỵ hoặc thậm chí gây tử vong”.

Cảnh giác với các cơn đau tức ngực. (Ảnh minh hoạ)

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cảnh báo rằng khi đột quỵ xảy ra, cơ thể cũng có thể xuất hiện các triệu chứng đột ngột và rõ rệt hơn, bao gồm:

- Yếu liệt mặt: Một bên mặt có thể bị xệ xuống, người bệnh khó cử động cơ mặt.

- Yếu một bên tay: Không thể nâng hoặc giữ hai tay cùng lúc vì tê hoặc yếu ở một bên.

- Khả năng nói bị ảnh hưởng: Người bệnh nói lắp bắp, nói khó hiểu hoặc không thể diễn đạt được câu hoàn chỉnh

NHS cũng lưu ý thêm một số triệu chứng cảnh báo đột quỵ khác như: tê, liệt nửa người, mờ hoặc mất thị lực một bên mắt, lú lẫn, mất trí nhớ tạm thời, chóng mặt, đột ngột ngã quỵ,...

Đáng chú ý, đôi khi các triệu chứng này có thể tự biến mất sau vài phút hoặc vài giờ, khiến người bệnh lầm tưởng rằng sức khoẻ của mình đã ổn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, đây có thể là cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) – một “lời cảnh báo” cho cơn đột quỵ thật sự trong tương lai gần. Vì vậy, khi cơ thể xuất hiện biểu hiện bất thường, mọi người cần đi khám ngay lập tức.

Tiến sĩ Eric Berg kết luận rằng đột quỵ không bao giờ xảy ra đột ngột. Cơ thể luôn gửi tín hiệu trước – vấn đề là bạn có lắng nghe hay không.