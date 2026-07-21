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Vạch trần kẻ lừa đảo 1,7 tỷ đồng tiền 'chạy án' ở Quảng Ninh

Quốc Nam
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Lợi dụng tâm lý muốn cứu người thân thoát khỏi vòng lao lý, một đối tượng ở Móng Cái "nổ" có quan hệ rộng với quan chức để nhận 1,7 tỷ đồng chạy trắng án. Tuy nhiên, màn kịch lừa đảo đã bị cơ quan Công an bóc trần.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận (SN 1979, trú tại khu phố Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vạch trần kẻ lừa đảo 1 , 7 tỷ đồng ' chạy án ' ở Quảng Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Trần Văn Thuận. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Sự việc bắt đầu từ đơn tố giác của chị N.T.G. (trú cùng địa phương). Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2025, chồng chị G. là anh P.V.Đ. bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Trong lúc chồng đang bị điều tra, thông qua một người bạn là chị P.T.V., chị G. được giới thiệu Trần Văn Thuận là người có khả năng "chạy án".

Nắm bắt tâm lý muốn cứu chồng, tại cuộc gặp mặt ở nhà chị G., Thuận "nổ" mình có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước và có thể can thiệp để anh P.V.Đ được trắng án.

Đổi lại, Thuận yêu cầu gia đình phải chi số tiền lên tới 1,7 tỷ đồng làm chi phí 'ngoại giao'. Tin tưởng Thuận, chị G. đã chạy vạy, gom góp đủ số tiền 1,7 tỷ đồng giao cho đối tượng này. Tuy nhiên, sau khi nhận được khoản tiền lớn, Thuận không hề thực hiện như đã cam kết. Gia đình chị G. phát hiện mình đã bị lừa nên làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Trần Văn Thuận hoàn toàn không có mối quan hệ nào với những người có chức vụ như đã khoe khoang. Đối tượng cũng thừa nhận bản thân không hề có khả năng chạy án.

Thuận khai nhận toàn bộ kịch bản lừa đảo được dựng lên chỉ vì đang cần tiền làm ăn nên đã nảy sinh lòng tham, nói có thể lo chạy án để vợ chồng chị N.T.G. tin tưởng giao tiền, qua đó chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

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