Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận (SN 1979, trú tại khu phố Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sự việc bắt đầu từ đơn tố giác của chị N.T.G. (trú cùng địa phương).
Trong lúc chồng đang bị điều tra, thông qua một người bạn là chị P.T.V., chị G. được giới thiệu Trần Văn Thuận là người có khả năng "chạy án".
Nắm bắt tâm lý muốn cứu chồng, tại cuộc gặp mặt ở nhà chị G., Thuận "nổ" mình có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước và có thể can thiệp để anh P.V.Đ được trắng án.
Đổi lại, Thuận yêu cầu gia đình phải chi số tiền lên tới 1,7 tỷ đồng làm chi phí 'ngoại giao'.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Trần Văn Thuận hoàn toàn không có mối quan hệ nào với những người có chức vụ như đã khoe khoang.
Thuận khai nhận toàn bộ kịch bản lừa đảo được dựng lên chỉ vì đang cần tiền làm ăn nên đã nảy sinh lòng tham, nói có thể lo chạy án để vợ chồng chị N.T.G. tin tưởng giao tiền, qua đó chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.